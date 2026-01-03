首爾電動計程車失控暴衝　70多歲駕駛「撞死行人」！藥檢驗出嗎啡

▲南韓首爾市鐘路區2日晚間發生多重追撞事故，白色計程車衝撞行人穿越道。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾昨（2）日發生嚴重多重追撞事故。一名70多歲的男性駕駛著電動計程車，豈料卻疑似因不明原因而失控加速，衝上行人穿越道後連續追撞行人、電線桿以及2輛等紅燈的轎車，造成1名40多歲女性死亡、13人受傷。警方今（3）日凌晨緊急逮捕該名駕駛，簡易藥檢測出嗎啡反應。

綜合《紐西斯通訊社》、《News1》與《韓聯社》，事故發生於2日下午6時7分，地點位於首爾特別市鐘路區首爾地鐵1號線鐘閣站前方主要道路。當時70多歲男性A某駕駛電動計程車，豈料途中卻突然加速，先是衝上行人穿越道，接連撞上行人與電線桿，隨後左轉偏移，再追撞2輛正在等候紅燈的轎車，現場一片混亂。

事故造成共14人死傷，其中一名40多歲南韓籍女性行人當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍不治身亡。其餘13名傷者包括行人、計程車乘客以及遭追撞車輛的乘客，所幸目前均無生命危險。警方指出，傷者之中有4名外籍人士，分別為印尼籍（3人）與印度籍（1人）。

肇事駕駛A某在事故後同樣被送往醫院接受治療，完成緊急處置後，於3日凌晨3時15分遭警方以違反《交通事故處理特例法》（致死傷）罪嫌緊急逮捕。警方初步酒測結果顯示並無酒精反應，但藥物簡易試劑檢測中，卻出現嗎啡成分陽性反應。

警方說明，嗎啡成分可能來自部分感冒藥或處方藥物，目前尚無法直接認定為非法用藥或藥物駕駛，已將相關檢體送交國立科學搜查研究院進行精密鑑定，以釐清實際服藥種類、劑量與是否影響駕駛能力，後續將依鑑定結果決定是否追加罪名。

事故當下，現場目擊者形容衝擊力道驚人。一名男性目擊者透露，事發瞬間聲音大到像是建築物倒塌、雷聲一樣，即使人在室內也能清楚聽見。另一名30多歲女性則回憶，當時突然傳出巨大爆裂聲，看到車輛冒煙、零件飛散，計程車甚至一路衝上人行道，讓人至今仍心有餘悸。

此次事故也引發南韓社會對高齡駕駛與藥物用車風險的關注。韓媒指出，隨著駕駛年齡層逐年攀升，高齡駕駛在反應速度、視力與健康狀況方面的隱憂，正成為公共安全議題之一。