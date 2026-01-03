▲烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov） 。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2日宣布重要人事異動，任命國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）出任總統府幕僚長，接替去年11月底因捲入貪腐醜聞請辭的葉爾馬克（Andriy Yermak）。

澤倫斯基點名：總統府得更貼近國安與和談

澤倫斯基在社群平台X表示，當前烏克蘭需要把重心放在安全事務、國防與安全部隊建設，以及推進和平協商的外交路徑，並強調「這些國家任務主要會由總統辦公室執行」。他也稱讚布達諾夫「在這些領域具備專業經驗和足夠實力來達到成果」，並指示新任幕僚長與國安與國防委員會秘書等單位協作，更新國防與發展戰略的基礎與後續步驟。

39歲情報總局長轉戰總統府

現年39歲、周日將滿40歲的布達諾夫自2020年8月起領導GUR，是烏克蘭最年輕的高階軍事情報首長之一，也多次被描述為參與特別行動的關鍵人物。自俄羅斯2022年2月全面入侵後，他參與戰俘交換等工作，並曾獲頒「烏克蘭英雄」稱號。對於澤倫斯基提出的任命，布達諾夫隨後也表態接受。

▲布達諾夫2020年8月5日被正式任命為情報總局長。（圖／取自gur.mil.gov.ua）

葉爾馬克請辭後留下空缺 回扣案引爆輿論

葉爾馬克長期被視為澤倫斯基親信，且曾在美方支持的和平談判中擔任烏方首席談判代表。不過，他去年11月因腐敗醜聞辭職，被指與能源領域涉約1億美元回扣案有關，儘管他並未被列為嫌疑人，但在烏軍持續與俄軍交戰之際，也加劇外界對高層貪腐問題的質疑。

曾提前預警戰爭 近期再示警俄國下一步

布達諾夫過去也因公開談話受到關注。軍事媒體《Military Times》曾在2021年11月引述他示警，俄羅斯可能在2022年初對烏克蘭發動全面入侵；美國《富比世》上月報導則提到，他在訪談中警告俄羅斯可能在2年後把威脅指向波蘭與波羅的海國家。如今在俄烏戰爭與和談進程並行之際接掌總統府幕僚長，外界也將持續關注他如何在國安、軍情與外交協商之間取得平衡。