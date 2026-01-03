　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭高層異動　情報總局長布達諾夫任府幕僚長

▲▼烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov） 。（圖／路透）

▲烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov） 。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2日宣布重要人事異動，任命國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）出任總統府幕僚長，接替去年11月底因捲入貪腐醜聞請辭的葉爾馬克（Andriy Yermak）。

澤倫斯基點名：總統府得更貼近國安與和談

澤倫斯基在社群平台X表示，當前烏克蘭需要把重心放在安全事務、國防與安全部隊建設，以及推進和平協商的外交路徑，並強調「這些國家任務主要會由總統辦公室執行」。他也稱讚布達諾夫「在這些領域具備專業經驗和足夠實力來達到成果」，並指示新任幕僚長與國安與國防委員會秘書等單位協作，更新國防與發展戰略的基礎與後續步驟。

39歲情報總局長轉戰總統府

現年39歲、周日將滿40歲的布達諾夫自2020年8月起領導GUR，是烏克蘭最年輕的高階軍事情報首長之一，也多次被描述為參與特別行動的關鍵人物。自俄羅斯2022年2月全面入侵後，他參與戰俘交換等工作，並曾獲頒「烏克蘭英雄」稱號。對於澤倫斯基提出的任命，布達諾夫隨後也表態接受。

▲▼烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）2020年8月5日被總統正式任命。（圖／取自gur.mil.gov.ua）

▲布達諾夫2020年8月5日被正式任命為情報總局長。（圖／取自gur.mil.gov.ua）

葉爾馬克請辭後留下空缺　回扣案引爆輿論

葉爾馬克長期被視為澤倫斯基親信，且曾在美方支持的和平談判中擔任烏方首席談判代表。不過，他去年11月因腐敗醜聞辭職，被指與能源領域涉約1億美元回扣案有關，儘管他並未被列為嫌疑人，但在烏軍持續與俄軍交戰之際，也加劇外界對高層貪腐問題的質疑。

曾提前預警戰爭　近期再示警俄國下一步

布達諾夫過去也因公開談話受到關注。軍事媒體《Military Times》曾在2021年11月引述他示警，俄羅斯可能在2022年初對烏克蘭發動全面入侵；美國《富比世》上月報導則提到，他在訪談中警告俄羅斯可能在2年後把威脅指向波蘭與波羅的海國家。如今在俄烏戰爭與和談進程並行之際接掌總統府幕僚長，外界也將持續關注他如何在國安、軍情與外交協商之間取得平衡。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

即／委內瑞拉首都深夜「連傳爆炸巨響」

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基：烏俄和平進度只剩10%

澤倫斯基：烏俄和平進度只剩10%

烏克蘭總統澤倫斯基2025年12月31日透露，烏克蘭與俄羅斯距離達成和平協議的進度已達90%，但最後10%卻也是最關鍵的部分，將決定烏克蘭與歐洲的未來，至今還未獲得解決。

烏克蘭堅決否認襲擊普丁官邸　川普反控：俄阻礙和平進展

烏克蘭堅決否認襲擊普丁官邸　川普反控：俄阻礙和平進展

普丁新年演說喊「終將勝利」！　俄66％民眾不領情盼盡快和談

普丁新年演說喊「終將勝利」！　俄66％民眾不領情盼盡快和談

俄國曝光普丁官邸遭攻擊影片！

俄國曝光普丁官邸遭攻擊影片！

澤倫斯基：美軍駐烏「強有力安全保障」　願以任何形式與普丁會面

澤倫斯基：美軍駐烏「強有力安全保障」　願以任何形式與普丁會面

關鍵字：

烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面