40人跨年慘死！　瑞士酒吧老闆稱「安檢3次合格」

▲疑似因香檳瓶上仙女棒噴出的火花引燃天花板。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

瑞士知名滑雪勝地一間夜店在跨年派對期間發生恐怖大火，造成至少40人死亡。慘劇發生後，一直保持沈默的酒吧老闆首度發聲強調，店內的一切設施均符合安全法規，並表示目前正全力配合當局調查，要釐清這場悲劇究竟是如何發生的。

香檳煙火引燃天花板 老闆稱一切合法

綜合外媒報導，位於瑞士阿爾卑斯山脈中心、克萊恩蒙塔納（Crans-Montant）滑雪勝地的「星座酒吧」（Le Constellation）在跨年夜發生致命火災。當時店內正舉行狂歡派對，疑似因香檳瓶上仙女棒噴出的火花引燃天花板，導致烈焰迅速吞噬整間店。

酒吧老闆、49 歲的雅克（Jacques Moretti）在事後接受瑞士媒體《日內瓦論壇報》訪問時，情緒顯得相當激動。他強調，「店內所有的一切都是按照法規辦理的。」雅克與40歲的妻子潔西卡（Jessica Moretti）表示，自事發以來他們完全無法進食、無法入睡，「我們現在的狀態非常不好。」

曾三度通過安檢 老闆娘手臂燒傷逃生

這對法籍夫婦於2015年買下這處物業，將原本簡陋的咖啡館改造成熱門的夜生活地標。他們表示，在過去10年內，該場所已接受過三次安全檢查。雅克透露，目前律師已經介入，他們正竭盡所能協助執法部門，「我們會盡全力配合，幫助釐清起火原因。」

▲事發後現場照片。（圖／路透）



據了解，火災發生在跨年後的凌晨時分，雅克當時人正在附近的另一處物業，而潔西卡則在擠滿人群的店內，並在混亂的逃生過程中燒傷了手臂。

「閃燃」導致連續爆炸 遺體損毀嚴重難辨認

現場目擊者維多利亞（Victoria）向媒體描述了恐怖瞬間，「是香檳瓶裡的仙女棒蠟燭引發了爆炸，整個天花板瞬間著火。」調查顯示，火勢蔓延極快，凌晨1時30分左右，室內空氣已稀薄到難以呼吸。瑞士當局指出，最初的火勢引發了「閃燃」（flashover）現象，導致室內所有可燃物瞬間同時起火並引發多起爆炸。

瑞士檢察官皮盧（Beatrice Pilloud）2日指出，調查重點將鎖定在當晚出席人數是否超過酒吧承載上限、逃生動線是否暢通等，以判定老闆是否需負起刑事責任。目前這對夫婦已以「證人」身分接受訊問，現階段尚未認定法律責任歸屬。

由於罹難者多為年輕的外籍遊客，且遺體遭火舌嚴重損毀，官方表示必須透過牙科紀錄與DNA才能確認身分，預計需耗時數日才能完成。