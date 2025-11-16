川普政府通報南韓「取消軍售優惠」　恢復徵收研發費用

▲美國五角大廈。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓多名消息人士透露，美國川普政府已於今年8月通報南韓，未來向南韓、日本、澳洲等同盟以「對外軍售」（FMS，政府對政府）方式出售武器時，將取消過往提供的「研發攤費（NC）免除」之優惠。這表示同盟國必須負擔武器開發、設計與測試等非重複性費用，恐使南韓規畫的對美軍購案面臨龐大財政壓力。

根據《韓聯社》，多名熟知內情的消息人士證實，川普政府已正式通報南韓，將取消FMS軍售案中長期提供給南韓的「NC免除」待遇。該政策不僅適用於南韓，也同步適用於日本、澳洲等印太地區的重要盟國，以及北大西洋公約組織（NATO）成員。

所謂「非重複性成本」（non-recurring costs，NC），指的是美國武器在研發、生產過程中付出的初期開發費、設計費、測試費等一次性支出。依照美國《武器出口管制法》，國防部在對外軍售時本需向購買國回收部分NC，用於補貼美國納稅人投入的研發成本。

然而，美國過去基於戰略理由，或為避免在國際軍火競爭中處於劣勢，會向特定盟友提供NC減免優惠。南韓長期被美方視為接近北約等級的優先夥伴，因此在多項FMS案中享有免除待遇。消息人士透露，南韓過去藉由NC免除，軍購成本可降低約5％，但這項政策如今即將走入歷史。

報導指出，此次政策調整被普遍視為川普政府「交易式同盟」的延伸。川普多次抱怨包括南韓在內等同盟國，在安全保障與貿易上「占美國便宜」，主張盟友應承擔更多成本。

影響更顯著的是南韓未來的軍購規模。10月29日，南韓總統李在明與川普在慶州進行美韓峰會，雙方同意南韓將在2030年前向美國採購總額約250億美元（約37兆韓元）的武器系統。14日發表的雙邊共同「事實清單」中，已明確記載這項採購計畫。

若未來所有FMS採購都需負擔NC，等於南韓在既定的250億美元採購中，將面臨額外成本支出，恐對國防預算造成不小壓力。報導指出，南韓政府正在分析NC取消後的實際財務衝擊。

對於南韓是否仍有例外可能，美國國防部僅回應「請向南韓政府詢問」，並未透露細節。