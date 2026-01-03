墨西哥6.5地震！　大樓晃到狂響下「磁磚雨」

▲墨西哥6.5地震。（圖／翻攝X，下同）

記者葉國吏／綜合報導

墨西哥南部格雷羅州（Guerrero）週五（2日）清晨發生規模6.5地震，震央鄰近聖馬科斯（San Marcos）西南方約15公里，震源深度約10公里。這次地震造成墨西哥市高樓劇烈搖晃，有民眾錄下驚呼聲連連。

地震發生經過與影響

格雷羅州沿海地區於當天清晨突遭規模6.5地震，根據德國地球科學研究中心（GFZ）及美國地質調查局（USGS）資訊，震央位在聖馬科斯（San Marcos）以西南方向約15公里，地震深度約10公里。地震波及範圍遠達數百公里，首都墨西哥市（Mexico City）也感受到劇烈搖晃，高樓內影像顯示陽光下城市天際線晃動明顯，並伴隨巨大噪音，但並未出現建築倒塌或煙塵。

地震發生於當地時間上午7時58分（台灣時間晚上9:53），墨西哥市立即啟動地震警報系統。多棟大樓明顯左右搖晃，員工們依照疏散指示有序離開辦公大樓。社群媒體上流傳的影片顯示，標有ADP標誌的辦公樓前，民眾平靜有序地站在街道上避難，現場秩序相當良好，未見混亂或恐慌的情形。

應變機制與官方回應

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）地震當時正主持例行晨間記者會。警報響起後，她冷靜率領現場記者及團隊人員依照規定撤離。稍後她在社群平台X上發文說，已與格雷羅州州長聯絡，目前沒有收到重大傷亡或重大災害的訊息，墨西哥市內也未有明顯損壞回報。

這次強震顯示，墨西哥地震警報和疏散系統依然能迅速啟動並發揮作用。官方說明及現場畫面都印證應變措施得當，市民也展現出良好配合。墨西哥當局至今沒有發布海嘯警報，沿海地區未見明顯異常。