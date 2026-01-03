日本跨年夜凶殺！31歲櫻花妹「自家玄關」遭砍身亡　兇嫌逃逸中

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣2025年12月31日發生一起恐怖命案，水戶市31歲美甲師小松本遙跨年夜當晚被丈夫發現遭人持刀襲擊，全身是血倒臥在自家玄關，送醫搶救後不治身亡。由於死者未穿鞋襪，且大門並未上鎖，警方懷疑兇嫌是從大門闖入後行兇。案發至今兇嫌仍在逃，也讓附近民眾擔憂不已。

根據《日本放送協會》報導，日本警方指出，死者小松本遙12月31日晚間7時多被返家的丈夫發現倒在玄關內側，且血流滿面。警方透露，死者生前最後一次與丈夫通話是在當天下午5時前，因此研判遇襲到被發現的時間點並未超過3小時。

現場勘驗發現，公寓玄關地面留有大量血跡，但大門並未上鎖，且死者當時身穿家居服、沒穿鞋襪，顯示兇嫌可能直接推門闖入，在入口處對受害者下手後，隨即逃離。丈夫報案後，救護人員隨即將被害人送醫搶救，但仍不治身亡。

案發後，警方在現場周邊拉起封鎖線，鑑識人員持續進行證物採集工作。這起離奇命案震驚當地社區，附近居民對此表達強烈不安。一名72歲男性鄰居表示，案發當天下午4時半，他正好到附近的便利商店，但也沒察覺任何異狀。

另一位58歲女鄰居則說，「這裡平常連小孩哭聲都聽得到，但那天沒聽到什麼特別的聲響。」她透露，這對夫婦大約1年前搬進公寓，「但從沒看過他們跟鄰居聊天」。

附近鄰居直言，這裡平常都有小朋友在嬉鬧玩耍，沒想到竟然發生凶殺案。由於兇嫌至今仍未落網，這起事件也使當地居民人心惶惶。目前警方正以殺人案件展開全面調查，積極追查兇嫌下落。