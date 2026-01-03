　
密謀跨年恐攻！　美18歲男「疑效忠ISIS」遭FBI逮捕

▲▼18歲的美國公民史特迪凡（Christian Sturdivant）已因企圖向外國恐怖組織提供物質支持遭起訴。（圖／取自Gaston County Sheriff`s Office）

▲史特迪凡疑似效忠伊斯蘭國。（圖／取自Gaston County Sheriff`s Office）

記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名18歲少年疑似效忠激進組織「伊斯蘭國」（ISIS），計畫在跨年夜當天手持利刃與鐵錘，針對超市及速食店發動「聖戰」屠殺平民。所幸聯邦調查局（FBI）臥底探員早已布線多時，在嫌犯動手前將其逮捕歸案。

18歲青年效忠ISIS　跨年夜密謀「聖戰」屠殺

根據CNN、法新社報導，北卡羅萊納州西區聯邦檢察官佛格森（Russ Ferguson）於2日宣布，18歲的美國公民史特迪凡（Christian Sturdivant）已因企圖向外國恐怖組織提供物質支持遭起訴。

檢方指出，史特迪凡自以為在網路上與ISIS成員接頭，殊不知對方竟是紐約市警察局（NYPD）與FBI的臥底探員。史特迪凡在對話中明確表達自己要「儘快進行聖戰」，甚至向臥底探員宣誓效忠ISIS，詳細交代攻擊目標為夏洛特郊區明特希爾鎮（Mint Hill）的一家雜貨店與速食餐廳。

床底藏刀錘、手寫「殉道」宣言　鎖定猶太人與LGBTQ

FBI在史特迪凡家中執行搜索時，在其床底發現了預先藏好的刀具與鐵錘。調查人員更尋獲一份標題為「2026年新年攻擊」（New Years Attack 2026）的手寫宣言，內容充滿仇恨。

他在文中詳列攻擊清單，將目標鎖定猶太人、基督徒以及LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）群體，揚言要刺傷儘可能多的平民。此外，他還計畫在警方趕抵現場時發動二次攻擊，企圖透過與執法人員搏鬥來完成「殉道行動」（martyrdom op）。

14歲就曾被FBI盯上　剛出精神病院就想動手

事實上，這並非史特迪凡首次與恐怖主義扯上關係。FBI特別代理人巴納克爾（James C. Barnacle Jr.）透露，早在2022年史特迪凡僅14歲時，就曾因在社群媒體與海外ISIS成員接觸而被盯上，當時他甚至依照指示要穿黑衣、隨機敲門用鐵錘攻擊人，所幸被家人及時攔阻。

當時因史特迪凡未成年且有心理健康問題紀錄，被轉介至心理醫療機構治療。

然而，史特迪凡在去年耶誕節前夕，又被發現以假名在TikTok發布親ISIS影片。跨年夜當天，他才剛從醫療機構出院，就準備展開恐怖攻擊，所幸FBI掌握先機，在其踏出醫療機構後隨即將人逮捕。

全美跨年不平靜　若罪名成立最高恐判20年

這是今年跨年期間已知被破獲的第二起恐攻陰謀，先前洛杉磯也有4人因密謀炸彈攻擊遭逮。檢察官佛格森痛批，史特迪凡的計畫非常周詳，「無辜的人差點就會死」，慶幸執法單位及時攔截。

目前史特迪凡被關押在加斯頓郡監獄（Gaston County Jail），若罪名成立，最高將面臨20年有期徒刑。法官已下令將其持續羈押，預計在7日舉行聽證會。目前其辯護律師尚未對此做出回應。

01/01 全台詐欺最新數據

