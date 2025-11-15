　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）

▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市玉井山區德蘭自1988年起深耕偏鄉，以謙卑、勇敢與努力的精神，長期服務發展遲緩兒、身心障礙者、高關懷家庭與獨居長者。適逢週年慶園遊會舉行，玉井消防分隊今特別到場協力，除與民眾同歡，也藉機強化冬季防火與用電安全宣導，讓節慶活動多一層守護。

▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）

因氣象預報指出將迎來入秋以來最強冷空氣，消防分隊特別提醒民眾，電暖器、電毯與瓦斯熱水器都是冬季常見風險來源。本次宣導精心準備互動宣導品，吸引學生與家長參與，並以輕鬆方式傳遞「五不一沒有」用電原則：用電不超載、電線不綑綁、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周邊不放可燃物，以及不使用沒有安全標章的電器。

▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員也提醒，短暫外出也應檢查插頭是否拔除，並定期檢視電器與電線狀況，以降低意外風險。同時，冬季是一氧化碳中毒的高峰期，宣導重點也包含熱水器「5要原則」：要安全品牌、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修、要保持通風，避免發生悲劇。

▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）

▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，市長黃偉哲十分重視防火宣導的重要性。他提醒民眾，插座勿同時接太多電器，延長線務必挑選具安全標章（如 BSMI 認證）的產品，同一插座建議最多隻接一至兩種電器，以免過載起火。

▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅則補充，冬天使用瓦斯熱水器洗澡必須確認通風是否良好；若使用卡式爐烹調，也應保持環境通風並選購安全標章的規範產品。若聞到瓦斯味或發現外洩，不要開關任何電器，應立即關閉瓦斯並打開門窗通風。他呼籲大家，共同迎接一個溫暖、平安、零意外的冬天。

▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
行動電源大廠宣布召回！3產品恐有起火風險　台灣標檢局同步示警
「道歉後被勒索2000萬」　館長還原經過：我以為我強姦殺人
Andy帥氣登走鐘獎！風光入圍五大獎　主持人：身無分文的超人
毒蛋賣到台中！　3240斤被民眾吃下肚
蘋果輸了！　Apple Watch侵權恐賠194億
中國發動實彈演習！　總統府籲：停止不恰當單邊作為
什麼科都看！「南國白袍天使」戴鐵雄辭世　享壽92歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

友善職場幸福共好　南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

「宮崎御所美術館」開館！　中日打造全球第一座「會呼吸」美術館

守住善心！退休檢察長羅榮乾「服務利他」點亮千人生命

王正坤醫師捐600萬元整建講堂　再獲教育部「金質獎牌」肯定

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作作品美化生活、療癒身心

胡麻節湧人潮！佳里消防隊進駐宣導　住警器、CPR成最夯學習點

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

友善職場幸福共好　南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

「宮崎御所美術館」開館！　中日打造全球第一座「會呼吸」美術館

守住善心！退休檢察長羅榮乾「服務利他」點亮千人生命

王正坤醫師捐600萬元整建講堂　再獲教育部「金質獎牌」肯定

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作作品美化生活、療癒身心

胡麻節湧人潮！佳里消防隊進駐宣導　住警器、CPR成最夯學習點

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

隨SOGO敦化館一同熄燈　Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

馬太鞍溪堰塞湖水位持續續降低！　3號堰塞湖只剩15萬立方公尺

遭爆找員工睡館嫂！館長反控他拿性愛片勒索　昔護妻PO爆乳照被挖

記憶體股狂飆淪大股東提款機！　華東、南亞科被賣不停

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

本土導演爆偷吃女演員！　「坐尪腿上被正宮撞見」身分線索曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

地方熱門新聞

邱臣遠帶領新竹市繳出亮眼成績單

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

堰塞湖溢流致道路中斷　多點交通管制

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南巴士底市與台南締結姊妹市

王珮毓爭取桃園市府　補助高齡換照健檢費用

停車再開秒停動作　安全回家秘訣

海巡金馬澎分署力堵非洲豬瘟　攔截陸製農藥、1公噸螺螄粉

南門市場大火　余信憲關切攤商補償金發放　

萬里首座機車練習場啟用　公所爭取原地考照更便利

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

胡麻節湧人潮！佳里消防隊進駐宣導住警器、CPR成最夯學習點

王正坤醫師捐600萬元整建講堂再獲教育部「金質獎牌」肯定

更多熱門

相關新聞

超越自我再創高峰　沙城盃田徑對抗賽登場

超越自我再創高峰　沙城盃田徑對抗賽登場

114年台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽14日清晨在台東縣立體育場熱鬧揭幕，來自全縣高中職、國中、小學及全國12縣市共1018名選手齊聚台東，在三天賽事中全力拚搏、展現平日訓練成果。作為台東縣內等級最高的田徑賽事，沙城盃不僅是學生驗收實力的重要舞台，也是基層田徑人才交流、互相觀摩的年度盛會。

少年隊推法治教育　反毒識詐觀念向下扎根

少年隊推法治教育　反毒識詐觀念向下扎根

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

關山警入校宣講「無照駕駛新制」　提升青少年法治與防詐意識

關山警入校宣講「無照駕駛新制」　提升青少年法治與防詐意識

關鍵字：

玉井德蘭消防分隊宣導

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面