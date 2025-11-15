玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

▲玉井消防分隊到德蘭週年慶園遊會擺攤宣導，提醒民眾冬季用電與火災風險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市玉井山區德蘭自1988年起深耕偏鄉，以謙卑、勇敢與努力的精神，長期服務發展遲緩兒、身心障礙者、高關懷家庭與獨居長者。適逢週年慶園遊會舉行，玉井消防分隊今特別到場協力，除與民眾同歡，也藉機強化冬季防火與用電安全宣導，讓節慶活動多一層守護。

因氣象預報指出將迎來入秋以來最強冷空氣，消防分隊特別提醒民眾，電暖器、電毯與瓦斯熱水器都是冬季常見風險來源。本次宣導精心準備互動宣導品，吸引學生與家長參與，並以輕鬆方式傳遞「五不一沒有」用電原則：用電不超載、電線不綑綁、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周邊不放可燃物，以及不使用沒有安全標章的電器。

消防人員也提醒，短暫外出也應檢查插頭是否拔除，並定期檢視電器與電線狀況，以降低意外風險。同時，冬季是一氧化碳中毒的高峰期，宣導重點也包含熱水器「5要原則」：要安全品牌、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修、要保持通風，避免發生悲劇。

消防局長李明峯表示，市長黃偉哲十分重視防火宣導的重要性。他提醒民眾，插座勿同時接太多電器，延長線務必挑選具安全標章（如 BSMI 認證）的產品，同一插座建議最多隻接一至兩種電器，以免過載起火。

第二大隊大隊長王騰毅則補充，冬天使用瓦斯熱水器洗澡必須確認通風是否良好；若使用卡式爐烹調，也應保持環境通風並選購安全標章的規範產品。若聞到瓦斯味或發現外洩，不要開關任何電器，應立即關閉瓦斯並打開門窗通風。他呼籲大家，共同迎接一個溫暖、平安、零意外的冬天。