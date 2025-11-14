　
地方 地方焦點

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

▲警方結合民力宣導交通、防詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警方結合民力宣導交通、防詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升社區交通安全並加強民眾防詐意識，台東警察分局利嘉派出所日前利用利嘉守望相助隊聚會的時間，向隊員進行交通安全與防詐騙宣導。警方希望透過輕鬆互動的方式，使隊員掌握最新案例與正確觀念，強化基層社區的守望力量。

在交通安全部分，員警提醒隊員，夜間巡守時更須留意行車與步行安全，包括遵守道路號誌、注意車速、保持安全距離，同時穿著反光背心、開啟車燈，以避免因視線不佳而發生危險。警方強調，提升自身防護是守望巡邏的第一步，也能有效維持整體用路秩序。

在防詐騙宣導中，警方分享近期常見的「假投資詐騙」案例。詐騙集團多以社群平台、通訊軟體或交友管道接觸民眾，並以「穩賺不賠」、「內線報明牌」等話術吸引加入，實則引導民眾將資金投入虛擬幣或假冒的投資平台。警方提醒，凡涉及投資轉帳或需匯款至陌生帳戶者，都應提高警覺；若接獲可疑訊息，可隨時撥打165反詐騙專線查證。

台東警察分局表示，未來將持續與地方組織、社區守望單位合作，透過定期宣導提升民眾交通與防詐意識，讓「識詐、防詐、阻詐」成為社區共同自我保護的力量，打造更安全的居住環境。

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

