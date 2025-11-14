關山警入校宣講「無照駕駛新制」　提升青少年法治與防詐意識

▲台東關山警入校宣講「無照駕駛新制」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局偵查隊為強化青少年法治認知及交通安全觀念，13日中午12時30分前往國立關山工商舉辦「法治教育、識詐防詐及交通安全」宣講活動，由偵查佐莊永長主講，透過實例分析與互動問答，引導學生在輕鬆氛圍中理解法律相關知識與安全觀念。

莊永長以即將上路的「無照駕駛新制」為重點，說明新制針對無照駕駛行為大幅加重處罰，提醒學生未取得駕照切勿駕車，更不要因好奇或朋友邀約而嘗試上路，以免造成事故。他並分享近年少年無照駕駛肇事的案例，強調事故往往在瞬間造成遺憾，呼籲學生須遵守交通法規，待年齡符合法定條件並完成駕訓考照後，才能合法駕駛。

無照駕駛新制預計於115年上半年實施，罰則加重幅度明顯，包括提高罰鍰、累犯計算期間延長至10年、提高罰鍰上限及增列禁止駕駛措施。初犯部分，汽車最高罰鍰6萬元、機車3.6萬元；累犯者罰鍰無上限加重，10年內第2次無照駕駛即比照初犯最高額。另違規車輛將當場移置保管並扣繳牌照。

在「識詐防詐」宣導中，莊員提醒現今網路詐騙手法多元，常以假投資、遊戲點數交易、冒用親友名義等方式誘騙個資或金錢。青少年族群因好奇心強，往往容易落入陷阱。他呼籲學生務必提高警覺，不輕信陌生連結或訊息，遇疑問可撥打165反詐騙專線查證，並落實「一聽、二掛、三查證」的習慣。

在法治教育部分，他以校園常見的霸凌、網路發言等情境說明可能觸法的後果，強調「法律的目的不是限制，而是保護」，讓學生理解日常行為與法律責任的連結。現場學生提問踴躍，展現高度興趣。

關山分局表示，透過持續深入校園宣講，不僅能提升學生對法律與交通規範的認識，也有助於預防犯罪與事故，落實「從教育做起、從觀念扎根」的理念。未來將持續與各級學校及社區合作，推動「識詐、防詐、守法、守安」等多元宣導，期盼共同打造更安全的校園與社會環境。