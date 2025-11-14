東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

▲台東警方與凱基銀行攜手防詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

詐騙手法不斷翻新，為降低民眾的資訊落差，台東縣警察局刑事警察大隊與凱基商業銀行台東分行近日前往台東縣家庭照顧者協會自強據點，共同辦理反詐宣導。活動聚焦近期高發的「假公務機關」與「詐騙包裹」手法，呼籲民眾提高警覺，避免辛苦存款落入詐騙集團手中。

為防範詐騙集團趁「全民普發現金1萬元」政策上路之際假冒政府機關行騙，刑大員警以真實案例及互動問答方式，提醒民眾：政府機關不會主動以簡訊要求點擊連結領取現金，更不會索取帳戶、金融卡或密碼等個資。民眾如需查詢相關資訊，請認明官方網站「10000.gov.tw」。若遇可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線或向派出所查證。

活動中，員警也針對「詐騙包裹」手法進行說明。詐騙集團常利用「先付款後取貨」方式誘騙民眾，當民眾拆開後才發現內容物為空箱或廉價品。警方提醒，若事前察覺不對勁，可直接拒收；若已付款並拆封，請儘速聯絡寄件人或透過超商、物流業者辦理退貨程序，若仍無法退款，請立即向警方報案。

凱基銀行台東分行亦提醒，不法分子經常冒充銀行客服，要求民眾操作ATM或網銀。所有金融交易應透過官方App與網站辦理，切勿相信不明來源訊息。普發現金相關資訊也應以官方網站為準，遇到可疑狀況務必多方查證。

台東縣警察局表示，未來將持續結合金融機構與民間團體，深化社區防詐宣導，透過多元合作管道讓正確資訊深入民眾生活，共同強化「識詐、防詐、阻詐」意識，打造無詐安全環境。