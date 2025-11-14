超越自我再創高峰　沙城盃田徑對抗賽登場

▲沙城盃田徑對抗賽登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

114年台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽14日清晨在台東縣立體育場熱鬧揭幕，來自全縣高中職、國中、小學及全國12縣市共1018名選手齊聚台東，在三天賽事中全力拚搏、展現平日訓練成果。作為台東縣內等級最高的田徑賽事，沙城盃不僅是學生驗收實力的重要舞台，也是基層田徑人才交流、互相觀摩的年度盛會。

今年賽事由新生國小承辦，台東縣政府說明，今年共有13縣市、99個單位參賽，其中台東縣隊伍69隊、外縣市30隊。受邀參加的學校包括台中市后綜高中、桃園市八德國中、花蓮海星高中等田徑發展重點學校，讓賽事競爭更為激烈。從賽場上的短跑、跳遠到投擲項目，各組選手一早便在場上奮力衝刺，每一次起跑、每一次落地都充滿力量，展現基層運動員的堅毅與熱情。

教育處指出，本次比賽分為高中男、女組，國中男、女組以及國小甲乙組等多個組別，共計1018人次參賽。賽事自上午八時起陸續展開，縣府提醒各校依秩序冊準時檢錄，並提前至場地完成暖身與準備。從場邊家長與師長的加油聲，到同隊選手彼此打氣，都讓這場對抗賽更添熱血氣氛。

教育處表示，沙城盃已成為台東推動基層田徑的重要品牌，期盼選手在三天的競賽中盡情發揮實力，為自己與學校爭取最佳成績。同時也歡迎鄉親在賽期間前往縣立體育場觀賽，用掌聲與喝采給予孩子最大鼓勵。