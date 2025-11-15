紐時：高市早苗挺台「遭威脅斬首」　中國戰狼外交回歸

▲習近平與高市早苗上月會晤。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》14日指出，日本首相高市早苗關於台灣的言論，引來北京一系列嚴厲批評，甚至是外交官的死亡威脅，不僅標誌她與中國的蜜月期結束，也顯示北京「戰狼外交」的回歸。

報導提到，高市早苗作為日本第一位女首相，一直毫不掩飾捍衛台灣的立場，先前就在南韓APEC峰會上會見了台灣代表，招致中國官員批評。

中日因為二戰的痛苦記憶，已經陷入激烈爭執數十年，而最新爭端源於高市的國會質詢內容。

高市被問及台海衝突是否構成「存亡危機事態」時回答，「若涉及戰艦部署和武力使用，無論如何都可能成為存亡危機事態」，意即日本有權行使集體自衛權，為台灣安全採取軍事行動。她10日又表示，這是以「最壞情境」為前提的假設性回答，未改變政府一貫的安全保障立場，沒有撤回的打算，但今後將避免針對特定情境發表類似言論。

這番發言引發中方激烈怒火，中國外交部要求高市收回言論，並且指責她「執迷不悟」。中央電視台警告，干涉台灣事務的日本領導人「註定自掘墳墓」。

▲中國駐大阪總領事薛劍發布死亡威脅之後，已經自行刪文。（圖／達志影像／美聯社）



中國知名民族主義者胡錫進譴責高市是「惡毒的巫婆……成功點燃中日兩國輿論之間新一輪的仇恨風暴」。中國駐大阪總領事薛劍更在X用日語發文稱，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」，被日本政壇及輿論解讀為死亡威脅，要求將其驅逐出境。

《紐約時報》寫道，考慮到殖民歷史，中國對於日本關於台灣的表態尤其敏感。儘管日本前首相、高市政治導師安倍晉三對中國抱持鷹派立場，卻也未詳細說明將如何應對台灣危機，近年幾位日本領導人僅延續安倍2021年提出的論述，反覆表示「台灣有事就是日本有事。」

報導進一步指出，高市最初的評論確實未改變日本長期支持台灣的立場，但打破了先前在「存亡危機事態」背景下避提台灣的政策慣例。此前，日本與盟友美國一樣奉行戰略模糊政策，對於中國武力犯台的情景含糊其辭。

至於「戰狼外交」則是一種咄咄逼人的好鬥外交方式，始於2012年習近平執掌北京政權之後，近年來幾乎已經淡出國際舞台。

現居香港的政治學家、《面對中國》（Facing China）作者高敬文（Jean-Pierre Cabestan）將這一波中日衝突描述為「戰狼外交的明顯回歸」。他認為，高市對國會發表的言論確實為事實，「如果中國攻擊台灣，日本不可能置身於衝突之外。看看地圖就知道了。」