大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部：高市早苗不思悔改　阻撓統一大業是螳臂擋車

▲▼陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部副部長孫衛東13日召見日本駐陸大使金杉憲治，就日本首相高市早苗「台灣有事」的說法提出嚴正交涉。對此，大陸外交部發言人林劍14日表示，任何勢力膽敢阻撓中國統一大業，都是痴心妄想、螳臂擋車，注定失敗。

林劍在記者會上提到，有關問題根源在於日本首相高市早苗發表極其錯誤、極為危險、極具挑釁的涉台言論，還不思悔改，拒不撤回，「這種行為粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎嚴重傷害中國人民感情。」

林劍指出，他們也注意到，日本國內有很多政治家和有識之士對此提出告誡和批評，「中國愛好和平、重信守義，但在事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上，我們絕不會有任何妥協退讓。」

林劍強調，「任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在 14 億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。任何勢力膽敢阻撓中國統一大業，都是痴心妄想、螳臂擋車，注定失敗。」

日本首相高市早苗日前在國會表示，若中國大陸對台灣使用武力，可能構成「存亡危機事態」，自衛隊將可依法行使集體自衛權。高市早苗後來更進一步指出，她的發言是依照政府的既有見解，沒有撤回或取消的打算。

▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本首相高市早苗7日接受眾議院預算委員會質詢。（圖／達志影像／美聯社）

11/12 全台詐欺最新數據

高市早苗中日關係日中關係國防部解放軍自衛隊台灣有事

