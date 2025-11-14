　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸召見日本大使　外交部副部長孫衛東提出嚴正交涉

▲▼大陸外交部副部長孫衛東。（圖／翻攝自中國外交部）

▲大陸外交部副部長孫衛東。（圖／翻攝自中國外交部）

記者魏有德／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會提到的，若發生「台灣有事」可能構成日本的「存立危機事態」之論述，引起大陸官方極度不滿，雙方外交關係陷入緊張態勢。大陸外交部副部長孫衛東昨（13）日正式「奉示」召見日本駐華大使金杉憲治，就日本首相高市早苗相關言論提出嚴正交涉。

孫衛東表示，日本首相高市早苗日前暗示可能武力介入台海問題，性質影響極其惡劣，「在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。」

▲▼日本駐中國大使金杉憲治。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本駐華大使金杉憲治。（圖／達志影像／美聯社）

孫衛東指出，「高市的涉台言論極其錯誤、極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情，14億中國人民對此絕不答應！」

孫衛東強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線，台灣是中國的神聖領土，台灣事務純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。」

孫衛東指出，「今（2025）年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，80年前，英勇的中國人民歷經14年浴血奮戰，打敗了日本侵略者，80年後的今天，任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊！中方再次敦促日方深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。」

11/12 全台詐欺最新數據

中日關係台海問題外交交涉日本孫衛東大使高市早苗

