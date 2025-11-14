換跑道再批日　陸外交部：對日方近期軍事安全動向嚴重關切

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

大陸與日本雙邊關係近期陷入嚴重摩擦，大陸官方連日要求高市早苗收回「軍事介入台海」的論述，日本政府則持續強調「對台立場從未改變」，陷入僵局。在此局未解之際，針對媒體提問，日本是否堅持「無核三原則」、引進核動力潛艇及討論修改憲法第九條和創設「緊急事態」條款時，大陸外交部發言人林劍表示，「對日方近期軍事安全動向感到嚴重關切。」

林劍指出，日本自我標榜為和平國家，宣揚建立無核武器世界，但高市政權卻對無核三原則表態模糊，語焉不詳，暗示有可能放棄，「日方高官甚至聲稱不排除引進核潛艇，這些都充分暴露了日方政策的重大負面轉向，向國際社會釋放出危險信號。」

林劍表示，「二戰期間，日本軍國主義發動侵略戰爭，犯下嚴重反人類罪行，給地區和世界帶來深重災難，近年來，日本大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，在強軍擴武的錯誤道路上越走越遠。」

林劍提到，日本首相高市早苗日前暗示武力介入台海可能性，日方的這一系列舉動，不得不令亞洲鄰國和國際社會產生強烈質疑和擔憂，「日方是否真的已同軍國主義劃清界限？日本政府是否真心堅持專守防衛和無核三原則？日方是否還會恪守和平發展承諾？」

林劍強調，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。我們敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平發展道路，停止為自身擴張軍力尋找藉口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」