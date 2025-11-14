陸國防部：日本膽敢武力介入台海　必將碰得頭破血流

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／翻攝環球時報）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本首相高市早苗近日表示，若中國大陸對台灣使用武力，可能構成「存亡危機事態」，自衛隊將可依法行使集體自衛權。對此，大陸國防部發言人蔣斌14日表示，日方膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流。

蔣斌提到，日本領導人涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣，極不負責、極其危險。

▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

蔣斌指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。」

陸方對高市早苗「台灣有事」的說法相當不滿，連日發言痛批，大陸外交部副部長孫衛東13日也召見了日本駐陸大使金杉憲治，對高市早苗的相關發言提出「嚴正交涉」。

據日媒報導，金杉憲治就日本政府的立場進行了説明與反駁，並對陸駐大阪總領事薛劍在X上「砍下骯髒頭顱」的貼文提出強烈抗議。