解放軍X平台「中國軍號」日文圖卡嗆聲！　膽敢介入台海必迎頭痛擊

▲解放軍X平台官方帳號「中國軍號」日文圖卡。（圖／翻攝X）

記者魏有德／綜合報導

日本首相高市早苗的「援台說」持續發酵，大陸官方從外交、宣傳到軍隊體系整體「動起來」，勢要高市早苗收回相關論述。解放軍今（14）日透過X平台上的官方帳號「中國軍號」發出一張日文圖卡，文字翻譯成中文為，「如日方膽敢武力介入台海局勢，中方必將迎頭痛擊！」措辭十分強硬。

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，自從高市早苗在國會提到「若發生台海有事的情況，可能構成日本的存立危機事態」及相關論述後，大陸外交部駐日大使館、例行記者會連日輪番砲轟批評該言論，大陸外交部副部長孫衛東也召見日本駐華大使金杉憲治，表達強烈抗議並提出嚴正交涉。

▲人民日報批評高市早苗。（圖／翻攝人民日報）

同時，大陸央媒也先後發文批判高市早苗的言論，《人民日報》最具代表性的評論「鐘聲」更是以〈絕不容忍高市早苗在台灣問題上的越線挑釁〉為題表示，高市早苗暗示可能以武力介入台海問題，是對二戰後國際秩序的公然挑釁。

文章稱，「日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂『台灣有事就是日本有事』並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。」

文章批評，高市的涉台謬論絕非孤立的政治妄言，背後是日本右翼勢力突破和平憲法束縛、謀求軍事大國地位的偏執和狂妄，「高市將台灣有事與集體自衛權掛鈎，是為日本軍事擴張尋找藉口，蘊藏著軍國主義死灰復燃的危險苗頭。」

就在大陸外交及宣傳部門鋪天蓋地的對日本提出警告和壓力之際，解放軍的宣傳單位也正式加入戰局，起手勢便是透過外宣平台X內的官方帳號「中國軍號」，以全日文的方式製作圖卡，對日本提出警告，也讓中日兩國關係持續陷入緊張。