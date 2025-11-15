交友軟體1缺點退燒！日專家分析「相親優點」：28歲女閃婚還買房

▲想要結婚的日本年輕人不再選擇透過交友軟體，而是前往婚姻仲介所。（Pexels提供）

交友軟體風靡全球數年，不少人透過使用交友軟體結識新朋友，不過，根據日本大型婚姻介紹所IBJ的資料顯示，2024年20+會員的比例相較前一年增加15%，一名28歲的女會員指出，「在交友軟體上雖然常常遇到聊得來的人，但沒有人提到結婚，我覺得那是浪費時間。」

根據日本媒體《週刊SPA!》刊載戀愛顧問山本早織的文章，日本20歲後半到30歲出頭的年輕男女，開始不再透過交友軟體或戀愛來尋找對象，「先玩玩」、「想先享受戀愛感覺」的觀念已經過時，直接以「結婚」為前提，選擇婚姻介紹所的時代來臨了。

根據大型婚姻介紹所IBJ的資料顯示，2024年登錄會員中20多歲的比例，與前一年相比增加15%。其中甚至有25歲的女性，認真地以「一年內結婚」為目標。

交友軟體交朋友 婚姻介紹所找對象

山本早織分享，自己曾輔導過一名28歲女性婚介所會員Yuna，在入會後不久就與大她8歲的男性交往，在3個月內結婚，現在她已是1個孩子的母親，並在32歲時買房，之後她的妹妹也加入婚介所並成功結婚。Yuna過去也常用交友軟體認識對象，不過她指出：「雖然常常遇到聊得來的人，但沒有人提到結婚，我覺得那是浪費時間。」而透過婚姻介紹所認識的對象，因為雙方一開始就明確「以結婚為前提」，所以婚後認知也不太會有落差，她正過著穩定幸福的生活。

交友軟體找無伴 一相親3個月就結婚了

另外一名38歲的男會員Kazumasa則坦言，以自己的條件，過去在交友軟體上要和20多歲的女性配對、甚至是交往非常困難，「但換到婚介所後，遇到了喜歡年長男性的26歲女性，3個月內就結婚了。」

山本早織分析，這些案例有一個共通點，就是雙方的價值觀已從「戀愛之後才有結婚」轉變為「為了結婚而設計相遇」。

在交友軟體上，雖然可以與上百人配對，但反而容易陷入「不知道該選誰」的不安。而在婚姻介紹所，雙方一開始就以「想結婚」為前提見面，這本身就帶來了極大的安心感。再加上有專業顧問協助篩選對象，因此無論是時間還是精神，都不會被浪費。



