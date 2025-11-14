陸警告日勿踩「台灣問題」紅線　國台辦：膽敢武力介入必將迎頭痛擊

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對日本首相高市早苗近日拋出「若大陸對台動武可能構成日本『存亡危機事態』」的言論，且在中方嚴正交涉後仍堅稱相關表述「符合日本政府立場」，無意收回。大陸國台辦發言人陳斌華今（14）日予以強烈譴責，「日方如不立即糾正錯誤，收回惡劣言論，必須承擔由此引發的一切後果。如其膽敢武力介入『台灣問題』，我們必將予以迎頭痛擊、堅決粉碎。」

陳斌華表示，台灣是中國的神聖領土，「台灣問題」純屬中國內政，解決「台灣問題」、實現祖國完全統一，是中華民族偉大復興的必然要求，更是14億多中國人民的共同願望。「採取何種方式，完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力置喙。」他並直指，日本及其當政者「根本沒有資格說三道四」，更遑論語帶威脅、妄圖阻撓中國統一進程。

談及歷史脈絡，陳斌華指出，日本在「台灣問題」上對中國人民負有歷史罪責。甲午戰爭後，日本強行侵佔台灣並進行長達半個世紀的殖民統治。日據時期，台灣人民史難深重，數十萬同胞被殺害，民眾論為「亡國奴」、毫無政治權利、信仰自由和文化自由，寶島的礦產資源、民生物資遭瘋狂掠奪。

「日本侵略者在台灣犯下的罪行罄竹難書，是台灣歷史最黑暗的一頁。」陳斌華強調，包括台灣同胞在內的全體中國軍民浴血奮戰，打敗了日本軍國主義侵略者，贏得抗日戰爭偉大勝利，光復台灣。在抗戰勝利、台灣光復80週年之際，日方不是反省罪惡歷史、吸取慘痛教訓，其首相高市早苗反而拋出涉台露骨言論且態度惡劣，妄圖介入台海局勢、否定抗戰勝利成果、挑戰戰後國際秩序。

陳斌華強調，「對此，中國政府、中國人民決不答應、決不容忍、決不姑息。日方如不立即糾正錯誤，收回惡劣言論，必須承擔由此引發的一切後果。如其膽敢武力介入『台灣問題』，我們必將予以迎頭痛擊、堅決粉碎。」

陳斌華強調，「台灣問題」事關中國核心利益和全體中國人民的民族感情。我們有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，捍衛國家主權和領土完整。

最後，他重申，「無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。希望廣大台灣同胞充分認清相關行徑的危險性、危害性，同我們一道守護中華民族共同家園，維護中華民族根本利益和自身安全福祉。」