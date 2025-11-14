　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國召見大使抗議高市早苗「涉台言論」　日本政府：對台立場不變

▲▼日本內閣官房長官木原稔、日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

▲日本內閣官房長官木原稔、日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗7日接受眾議院質詢時，針對「台灣有事」表態，一旦中國動用軍艦等武力攻擊台灣而危及日本存亡時，則日本政府可能行使集體自衛權，此話一出後引發軒然大波。對此，中國外交部召見日本駐中國大使強烈表達抗議，要求高市撤回發言。日本政府再度回應，日本對台立場從未改變。

根據日媒《時事通訊社》，中國外交部次長孫衛東昨（13）日召見日本駐中國大使金杉憲治，針對高市早苗對於台灣有事的發言提出嚴正抗議，「（高市首相的發言）嚴重傷害中國人民的感情，我14億中國人民絕對不允許！台灣問題為中國核心利益的核心。一旦（高市）不撤回發言，則一切責任將由日方承擔。」

中國外交部網站發布消息則指出，孫衛東召見金杉憲治時抗議高市暗示可能介入台海問題，怒批「性格影響極其惡劣」，認為日方粗暴干涉中國內政，表示儘管中方多次嚴正交涉，但日方卻仍拒不撤回「錯誤」發言，因此中方強烈感到不滿、堅決反對。

日媒《朝日新聞》則指出，孫衛東向日方強調，「一旦日本試圖干涉中國統一大業，則中國必然反擊！」

▲▼日本首相高市早苗,高市早苗喝水。（圖／達志影像）

▲日本首相高市早苗堅決不撤回「台灣有事」發言。（圖／達志影像）

對此，金杉憲治則向孫衛東傳達日本政府的既定立場，並針對中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發文所提「我們將毫不猶豫斬下（高市）骯髒的頭顱」表達強烈抗議，要求中方適當應對。

針對上述種種言論，日本內閣官房長官木原稔今（14）日召開例行記者會時，強調日本政府的對台立場是按照1972年《日中聯合聲明》，「這一點始終沒有改變」，表示高市早苗當時的答辯是依據日本政府過去一貫立場，期盼透過對話等方式和平解決台灣問題。

至於薛劍曾發文威脅「斬下骯髒頭顱」，木原稔則再度表示，「會持續向中方要求採取適當應對措施。」

另外，中國外交部發言人林劍昨（13）日在記者會上警告日本，切勿在台灣問題上「玩火自焚」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達小金雞股價重挫逾8%　外媒點名「AI泡沫核心」
「泉月樓行館」遭爆違建！罰30萬
演唱會票讓給外國旅客　黃捷轟交通部：不應犧牲我國粉絲權益
五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　明細曝光
更強冷空氣要來了！　最低溫探14度
獨／天母「3顆芭樂600元」！記者實測購買...闆娘霸氣曝高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭飛機千萬別選「這座位」！　他登機一看傻眼：是地獄

命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

特斯拉召回1萬台家用電池！　22起過熱、冒煙起火「恐釀傷亡」

中國召見大使抗議高市早苗「涉台言論」　日本政府：對台立場不變

開心慶生2天後猝死！26歲網紅疑「誤飲假酒」中毒亡　粉絲震驚

打造全歐洲最強軍隊　德國推新兵役制度「明年擴增2萬人」

Google怒告中國駭客！3年騙走300億　手法曝光

要求加薪！美國星巴克1000多名員工罷工　涉及至少40城市

高市早苗「存亡危機」強悍挺台發言　前首相石破茂無奈發聲

以為遭熊襲！他獨自露營「竟淪殘屍」　真相大逆轉

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

搭飛機千萬別選「這座位」！　他登機一看傻眼：是地獄

命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

特斯拉召回1萬台家用電池！　22起過熱、冒煙起火「恐釀傷亡」

中國召見大使抗議高市早苗「涉台言論」　日本政府：對台立場不變

開心慶生2天後猝死！26歲網紅疑「誤飲假酒」中毒亡　粉絲震驚

打造全歐洲最強軍隊　德國推新兵役制度「明年擴增2萬人」

Google怒告中國駭客！3年騙走300億　手法曝光

要求加薪！美國星巴克1000多名員工罷工　涉及至少40城市

高市早苗「存亡危機」強悍挺台發言　前首相石破茂無奈發聲

以為遭熊襲！他獨自露營「竟淪殘屍」　真相大逆轉

「45年老屋／8年新屋」總價差300萬　選哪間？專家曝1關鍵：可考慮

川普本屆首度宣布對台軍售　總統府：感謝支持台灣提升防衛能力

五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

中華郵政推6款「駿馬鑄錠」　最貴典藏組飆到5萬3600元

股市添動能！勞動基金500億委外代操召標　12／17報名截止

搭飛機千萬別選「這座位」！　他登機一看傻眼：是地獄

醫師畫家郭宗正42幅水彩亮相文化中心　仕女、風景系列吸睛展至30日

原諒出軌該如何繼續下去？重新建立底線、解決彼此問題都重要

全球央行第一家！　捷克國家銀行宣布「已買進比特幣」

命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

【生日變忌日】機車直行突遇賓士左轉　23歲騎士卡車底不治

國際熱門新聞

美股全面重挫「道瓊狂瀉797點」　台積電ADR跌近3％

即／烏克蘭遭大規模空襲　上百飛彈直衝基輔

北極熊截斷逃生路　男遭2頭熊夾擊亡

日本熊襲！可憐飼主起床驚見愛犬「內臟被吃光」

美簽證新標準　肥胖、慢性病、退休族恐遭拒

即／美批准對台軍售　提供F-16、C-130零件

安倍晉三案凶嫌母道歉　認捐1億給教會

韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　妻憤離家

臉被抓爛！　日80歲獵人遭熊撲咬斷鼻骨

即／東京發布「流感警報」！赴日小心

泰正妹比賽辣舞「私處大走光」畫面瘋傳

IPAC通過台海宣言　點名北京不得破壞現狀

高市「台灣有事」　前日相石破茂無奈發聲

女醫抄近路遭性侵40分鐘　惡男庭上竟自慰

更多熱門

相關新聞

高市「台灣有事」　前日相石破茂無奈發聲

高市「台灣有事」　前日相石破茂無奈發聲

日本前首相石破茂日前在廣播節目，針對現任首相高市早苗在眾議院質詢時談及「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的答覆提出質疑。

韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　妻憤離家

韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　妻憤離家

解放軍X平台「中國軍號」日文圖卡嗆聲！ 膽敢介入台海必迎頭痛擊

解放軍X平台「中國軍號」日文圖卡嗆聲！ 膽敢介入台海必迎頭痛擊

美韓達成協議　批准「自主建造」核動能潛艦

美韓達成協議　批准「自主建造」核動能潛艦

臉被抓爛！　日80歲獵人遭熊撲咬斷鼻骨

臉被抓爛！　日80歲獵人遭熊撲咬斷鼻骨

關鍵字：

日韓要聞台灣有事高市早苗孫衛東金杉憲治木原稔日本

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面