中國召見大使抗議高市早苗「涉台言論」　日本政府：對台立場不變

▲日本內閣官房長官木原稔、日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗7日接受眾議院質詢時，針對「台灣有事」表態，一旦中國動用軍艦等武力攻擊台灣而危及日本存亡時，則日本政府可能行使集體自衛權，此話一出後引發軒然大波。對此，中國外交部召見日本駐中國大使強烈表達抗議，要求高市撤回發言。日本政府再度回應，日本對台立場從未改變。

根據日媒《時事通訊社》，中國外交部次長孫衛東昨（13）日召見日本駐中國大使金杉憲治，針對高市早苗對於台灣有事的發言提出嚴正抗議，「（高市首相的發言）嚴重傷害中國人民的感情，我14億中國人民絕對不允許！台灣問題為中國核心利益的核心。一旦（高市）不撤回發言，則一切責任將由日方承擔。」

中國外交部網站發布消息則指出，孫衛東召見金杉憲治時抗議高市暗示可能介入台海問題，怒批「性格影響極其惡劣」，認為日方粗暴干涉中國內政，表示儘管中方多次嚴正交涉，但日方卻仍拒不撤回「錯誤」發言，因此中方強烈感到不滿、堅決反對。

日媒《朝日新聞》則指出，孫衛東向日方強調，「一旦日本試圖干涉中國統一大業，則中國必然反擊！」

▲日本首相高市早苗堅決不撤回「台灣有事」發言。（圖／達志影像）

對此，金杉憲治則向孫衛東傳達日本政府的既定立場，並針對中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發文所提「我們將毫不猶豫斬下（高市）骯髒的頭顱」表達強烈抗議，要求中方適當應對。

針對上述種種言論，日本內閣官房長官木原稔今（14）日召開例行記者會時，強調日本政府的對台立場是按照1972年《日中聯合聲明》，「這一點始終沒有改變」，表示高市早苗當時的答辯是依據日本政府過去一貫立場，期盼透過對話等方式和平解決台灣問題。

至於薛劍曾發文威脅「斬下骯髒頭顱」，木原稔則再度表示，「會持續向中方要求採取適當應對措施。」

另外，中國外交部發言人林劍昨（13）日在記者會上警告日本，切勿在台灣問題上「玩火自焚」。