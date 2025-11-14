日本熊害肆虐傷亡創新高　政府推動「三階段對策」：迅速捕獵除害

▲日本今年熊害頻繁，岐阜縣白川鄉合掌村豎立「熊隻出沒」的警告招牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本今年以來熊隻出沒頻繁，因遭熊襲擊造成的死傷人數創下歷年新高。面對持續升高的熊患壓力，日本政府決定啟動分為緊急、短期與中期的三階段對策，核心目標是明確區隔人類聚落與熊的棲息環境，並透過補充人力、強化獵捕與快速補助經費等方式，降低過量熊隻所帶來的風險，建立更有效的管理機制。

根據《日本放送協會》，日本政府今（14）日上午召開由內閣官房長官木原稔所領銜主導的閣僚會議，正式敲定「熊害對策套裝組合」。整體方針的目標為，將熊排除出人類生活圈之外，並加快獵捕速度，以推動人類與野生動物的適當分區。三階段對策包含：緊急應對、短期施策與中期施策，各自針對不同需求進行調整。

▲日本北海道知床半島出現棕熊。（圖／達志影像／美聯社）

在緊急層面，日本政府將積極確保具備槍械使用經驗的人才，包括邀請自衛隊與警察退役人士加入捕獲行列。配套措施還包括協助警察使用步槍驅除熊隻，以及推動地方政府更迅速採行「緊急槍獵」制度。此外，中央將透過在各地召開研討會，協助地方了解制度運作方式，提升執行速度與安全性。

短期施策則是聚焦在強化聚落周邊的捕獲能力，如提高捕獲經費補助、支援地方興建電籬笆（通電柵欄）與加強防護。日本政府也將補助具狩獵執照的「政府獵人」（Government Hunter）人事與裝備費用，使其能以地方政府職員身分投入熊害管理，不僅負責捕獲，也協調各地方獵友會，並規劃防災策略。

此外，日本政府將推動「春季管理捕獲」，趁熊隻出沒增加前，在雪地追蹤熊隻的足跡，提高效率並減少熊闖進人類生活圈的可能。

▲日本自衛隊隊員在秋田縣鹿角市協助設置用於捕熊的廂籠陷阱。（圖／達志影像／美聯社）

至於中期施策部分，則著眼於長期管理，包括更新熊隻管理指引，並著手在全國推動個體數調查。北海道的棕熊數量30年來已激增至1萬頭以上，但本州的亞洲黑熊（月輪熊）在各地的估算方式卻不一致，導致掌握現況有難度。

對此，日本環境省預計從明年度起，以統一方法在全國各個熊群棲息區域進行精確推估。此外，日本政府也將推動ICT設備、無人機等新技術，更有效進行監測與捕獲研究。

除了政策方面，日本政府強調將同步啟動財政支援。所有因推動三階段對策所需的費用，中央都會透過交付金等方式迅速提供補助，以確保各地能及時實施必要措施。