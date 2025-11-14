砸150萬交往「羽球甜心」直播主　慘當火山孝子！他淚揭吸血套路

▲原PO分享經驗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

Twitch人氣實況主兼YouTuber赤鬼伯伯（Akai Baba）擁有火辣外型，在直播中大方承認有男友，沒有刻意要隱瞞，還分享與男友的閨房事，讓許多戀愛粉崩潰。就有一名自稱「超級火山孝子」的男網友分享，在交友軟體認識一名「羽球甜心」直播主，前前後後砸了150萬元與對方交往，最後才發現是一場騙局。

男網友在PTT發文分享經歷，透過交友軟體認識一位自稱「表特版羽球甜心」的直播主，認識一周後，女方開始暗示，若在直播平台上刷禮物、抖內，她會更開心。男方雖對直播興趣缺缺，但女方承諾「達到成績的話，就去找月老綁死我」，於是原PO花了24萬元，兩人也因此開始交往，之後一起去了月老廟，女方卻說自己是基督徒，最後只有進去廟裡繞一圈。

交往後，女方多次以節日或家庭理由要求禮物，包括情人節禮物或想讓父親開心等，原PO又陸續刷了46萬元。雙方雖名義上是情侶，一個月卻見面1至2次而已，感情互動冷淡。

當女方再次以生日為由提出「100萬直播目標」時，男子表明沒錢了，無法再支持，卻遭到女方情緒勒索，甚至還介紹銀行信貸給他。最後因對方提出「陪伴一晚、泡溫泉」等話語心軟，又刷了80萬元，累計達150萬元。之後兩人近兩個月沒見面，某一次見面時，女生甚至還偷偷拿他皮包的1000元，才讓他徹底醒悟。

這期間，他還發現自己並非唯一受害者，有男粉絲私訊詢問他與直播主的交往情況，才發現對方同樣是透過交友軟體認識女方，並以相似手法索取禮物。原PO無奈嘆，「笑我吧各位，腦衝火山孝子，15萬都能去玩到破皮，我還花150萬哈哈哈。」

貼文曝光，網友安慰他，「至少你清醒了，沒有繼續花到1500萬」、「不忍心再說什麼了，只能說兄弟買個寶貴的經驗 錢再賺就有了」、「大哥...下任何決定前，先打一槍吧」、「看你有勇氣說出來的份上，不忍噓」、「目前為止套路都差不多這樣」、「不要覺得花錢能買到真愛好不好，以後有女生用各種明義來跟你要錢，警戒心就要拉滿了」、「斗內就算了，還去借信貸來斗內，狂」。