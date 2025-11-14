性侵殺害6歲女童！死囚關46年「注射毒藥」伏法　佛州今年第16人

▲ 詹寧斯13日伏法。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州13日處決46年前性侵並殺害一名6歲女童的死囚布萊恩．詹寧斯（Bryan Frederick Jennings），他被注射3種藥物後死亡，成為該州今年執行的第16起死刑案例。

《衛報》報導，詹寧斯於1979年爬窗闖入一戶民宅，綁架6歲女童庫納希（Rebecca Kunash），性侵得逞後將她溺死在運河中。不久後詹寧斯因違反交通規則被捕，警方才意外發現他與女童命案有關。

行刑前獄方詢問他是否有話要說，詹寧斯回答「沒有」，而受害者家屬在執行死刑後未公開發表談話。佛州懲教署發言人柯克蘭（Jordan Kirkland）表示，「處決過程順利進行，沒有任何併發症。」

此案成為佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）今年授權執行的第16起死刑，創下1976年美國恢復死刑制度以來單一州長年度執行數量新高，且今年還有2起死刑待執行，若如期進行將累積達18起。

德桑蒂斯本月稍早曾在傑克遜維爾表示，「有句話說『正義遲到就是正義被否定』」，強調執行死刑旨在「為受害者家屬伸張正義」，並稱死囚犯下的都是「極其可怕的罪行」。

美國本周預定執行3起死刑，佛州的詹寧斯是其中之一，奧克拉荷馬州州長則已將2002年因謀殺被判刑的伍德（Tremane Wood）死刑減為終身監禁，南卡羅來納州則預定14日以槍決方式處死犯下謀殺的布萊恩特（Stephen Bryant）。