生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

范姜彥豐握鐵證　粿粿、王子不倫戀！「3人IG都漲粉」他暴增12萬人

記者施怡妏／綜合報導

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊），女方雖發文否認，不過王子道歉承認「超過了朋友間應有的界線」，事件曝光後，不少人透過社群平台，看看有沒有什麼蛛絲馬跡。有網友觀察IG追蹤數的變化，3人的粉絲數都增加了，其中，范姜彥豐一口氣成長了12.7萬人。

▲▼粿粿偷吃王子！離婚女主播高毓璘發文批評。（圖／翻攝自IG）

▲粿粿偷吃王子。（圖／翻攝自IG）

有網友在Threads發文，雖然這場婚姻風暴粿粿、王子形象受損，但除了范姜彥豐人氣上升之外，粿粿與王子的IG追蹤數也增加了，其中又以范姜彥豐的成長最為驚人。網友PO出三人事件未爆發前的追蹤數，粿粿有57.1萬人，王子有81.3萬人，范姜彥豐則是13.2萬人。

截至31日下午4時30分，粿粿IG追蹤數58.6萬，增加1.5萬人；王子IG追蹤數81.7萬，增加4千人；范姜彥豐則是25.9萬，增加12.7萬人。

底下網友紛紛熱論，猜測只是為了吃瓜，所以追蹤數增加，「後續追蹤的，99%單純把握第一時間吃瓜」、「我只追蹤范姜表示支持，沒必要追蹤其他兩個看後續，提高他們的追蹤數」、「追蹤王子多年昨天退追，改追蹤范姜」、「是去置板凳的」、「應該只是為了方便看戲」。

范姜彥豐和粿粿2022年結婚，今年驚爆婚變，他指控妻子粿粿婚內出軌王子，提到妻子自從去了一趟美國回來後，雙方婚姻感情突然轉冷，痛訴粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。」

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！律師見1句話就知：只是話術

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

范姜彥豐握鐵證　粿粿、王子不倫戀！「3人IG都漲粉」他暴增12萬人

