在屏東百貨咖啡廳遭偷拍！女：他手機有很多其他女生影照

▲疑似偷拍被抓到。（圖／翻拍threads staya)

記者陳崑福／屏東報導

有關網路傳出女子於百貨公司咖啡廳內疑遭陌生男子拍攝一事，轄區的屏東警分局13日表示，目前尚未接獲報案，惟已主動派員前往該店家進行查訪，以了解拍攝情形及是否涉及違法。

▲警方說明處理狀況。

根據網友po文、影片指出，「我們坐在屏東 louisa 靠窗的位置，在表演前化妝。突然，我注意到一個男生拿著手機對著我拍。當他發現我看見時，立刻假裝在講電話。我走出去問他是不是在拍我。他當然說沒有。我要求他給我看手機，他就想走開——所以我抓住他和他的手機。我們沒時間報警，所以我讓他把所有東西刪掉。結果你猜怎麼著？他手機裡有很多其他女生的照片和影片，是以前拍的，他也開始一個個刪。」

「 他的手在發抖，說真的，看著這一幕我覺得很爽。希望下次當他想再偷拍別的女生時，會想起這次的事，感到害怕被抓，然後不敢再做這種事。我猜是腎上腺素跟血壓一下子飆太高了，所以我全身立刻長出這些紅斑，整個人都在發抖。」

屏東警分局表示，民眾在百貨或咖啡廳等公共場所進行拍攝行為，應尊重他人意願與人格尊嚴，切勿有任何侵犯他人隱私之不適當拍攝行為，以免觸法。