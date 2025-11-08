金門醫院出包！幼童流感疫苗「誤打成A肝疫苗」　門診結束才發現

▲金門醫院接種流感疫苗竟誤打成A肝疫苗。（圖／記者鄭逢時翻攝，下同）

記者鄭逢時、劉人豪／金門報導

金門有民眾帶幼童到衛生福利部金門醫院接種流感疫苗，結果誤接種成A型肝炎疫苗，門診結束後結算疫苗時驚覺品項有誤才發現。對此，院方表示將啟動醫療疏失調查程序，釐清錯誤環節。

金門醫院指出，7日門診時段發生一起疫苗接種作業疏失，一名原定接種流感疫苗之幼童，誤接種A型肝炎疫苗。事件發生後，立即啟動緊急應變機制，並於第一時間向家屬說明與致歉，同時通報衛生局及疾管署，全力進行後續處理與檢討。

金門醫院說明，預防接種護理師於門診結束後結算疫苗時，發現疫苗品項有誤，經詳細核對，確認一名黃姓幼童誤接種A肝疫苗。護理師隨即依程序通報，並同步回報衛生局及疾管署。經確認該劑A肝疫苗視為有效劑次，無安全疑慮，後續無需補打，惟需補接種流感疫苗。

當日晚間六時，兒科醫師親自致電幼童家長，詳細說明事件經過與疫苗安全性，並表達歉意。醫師向家長說明，疫苗一歲後就可以施打， 所以接種無安全疑慮，並提供補種流感疫苗之安排。

後續持續關懷與支持：除由兒科專科醫師持續與家屬說明和溝通，社工室亦主動關懷，並將由副院長率醫療團隊親赴家中致意。主動提出補接種流感疫苗，並持續與家屬保持溝通。啟動醫療疏失調查程序，釐清錯誤環節； 全面加強醫療人員臨床教育訓練，強化疫苗接種標準作業流程與安全指引；記錄家屬意見，作為制度改進之重要依據。

金門醫院表示，對於此次疏失造成家長與幼童之不便與擔憂，深感歉意，並承諾將以高標準檢討與改進，確保醫療品質與病人安全。後續將持續與家屬密切溝通，提供必要協助，並全力落實各項改善措施。