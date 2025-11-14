打造全歐洲最強軍隊　德國推新兵役制度「明年擴增2萬人」

▲德國政府推動新兵役制度，旨在擴大部隊規模。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

德國政府同意一項新兵役計畫，旨在擴大部隊規模，預計今年底前交付國會表決。此前，由於面對俄羅斯威脅與美國壓力，總理梅爾茨（Friedrich Merz）承諾打造歐洲最強大的常規軍隊。

根據這項軍事擴編計畫，所有18歲男女都須填寫問卷、評估從軍意願，但男性為強制性，女性採自願制。此外，2027年7月起，所有18歲男性也必須接受體檢，評估是否適合服役。

德國聯邦國防軍（Bundeswehr）目前約有18.2萬名士兵，新制度目標是明年增加2萬人，未來10年全體擴增至25.5萬至26萬人，此外還有大約20萬名預備役人員。

今年稍早，德國聯邦國防軍監察長布洛爾將軍（Gen Carsten Breuer）警告，俄羅斯可能在4年內發動攻擊，北約應該為此做好準備。國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）也強調「無需擔心或恐懼」新兵役制度，因為德軍具備的威懾與防衛能力越大，捲入衝突的可能性就越小。

▲明斯特基地的德國軍隊。（圖／路透）

BBC指出，考慮到其歷史，德國一直迴避展示軍力，冷戰結束後防務支出大幅削減，2011年更是暫停徵兵制。但自從俄烏戰爭爆發、美國總統川普二度上任之後，歐洲各國紛紛面臨增加軍費的壓力，梅爾茨也於今年稍早喊話打造歐洲最強大軍隊。

不過，德國一些左翼人士依然堅決反對強制兵役。《亮點》（Stern）雜誌委託Forsa進行民調也顯示，儘管整體而言，逾半數德國人支持義務役，18至29歲族群反對比例卻高達63%。

17歲柏林學生吉米（Jimi）在國會外抗議時表示，「我不想打仗，因為我不想死亡或被射殺。我也不想射殺別人。」他認為針對德國的攻擊是「不太可能出現的抽象場景」。21歲的傑森（Jason）則因擔憂安全局勢報名入伍，「如果最糟情況發生，我想要為捍衛和平民主做出貢獻。」此外，他也相信軍隊的威懾力，「這樣一來，潛在敵人就不會想要攻擊你了。」