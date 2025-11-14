CNN揭中國暗助伊朗「重建飛彈庫」　美議員：川普該出手了

▲伊朗去年10月對以色列發射一連串飛彈，以色列鐵穹啟動攔截。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國會議員近日向白宮施壓，要求政府出面回應「中國企業涉嫌協助伊朗重建彈道飛彈庫」的最新情報。根據CNN先前披露的內容，相關化學品運輸動向疑似已違反聯合國制裁，再度引發華府對北京意圖的高度警戒。

CNN上月報導指出，西方情報單位掌握，中國自9月底以來多次向伊朗輸送「過氯酸鈉」──這是製造飛彈固體推進劑的關鍵前驅原料。

消息曝光後，民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）與柯特尼（Joe Courtney）立即致函國務卿盧比歐（Marco Rubio）與中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe），要求行政部門嚴肅處理。

兩名議員在信中直言，這些化學品對伊朗在夏季與以色列爆發12天衝突後的軍備重建至關重要，北京此舉令人極度憂心，更點出這是「中國共產黨從歐洲到中東，持續助長威權擴張的另一個例子」。

歐洲情報來源向CNN透露，大約2000公噸的過氯酸鈉在9月底到10月中旬期間由中國運抵伊朗南部的阿巴斯港（Bandar Abbas），並指稱這批原料是伊朗向中國供應商購買。分析指出，這樣的數量足以支撐約500枚彈道飛彈生產，顯示伊朗正加速補上在今年6月與以色列交火時消耗的戰力。

報導也指出，此時正值中國、伊朗、俄羅斯與北韓可能形成新的合作模式，美方對此更加緊盯。尤其總統川普（Donald Trump）上個月才與中國國家主席習近平會談、暫時緩和貿易緊張，使這項情報更受關注。

克利什納穆希與柯特尼也在信中批評，美國目前的措施顯然未能阻止北京持續輸送「關鍵化學前驅物」至伊朗，形同協助德黑蘭進行攻勢性武備採購。他們要求白宮說明，面對「中國持續支持伊朗飛彈計畫」將採取哪些具體行動，以及美國是否會與盟友協調共同因應。