美國不評論高市「台灣有事」發言　重申反對片面改變現狀立場

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會上提到，若發生「台灣有事」可能構成日本的「存立危機事態」。對此，美國國務院並未直接評價高市的說法，但特別強調，美方始終致力於維持台灣海峽的和平與穩定，並反對中國或台灣任何一方片面改變現狀。

根據TBS報導，美國國務院發言人13日接受日媒JNN採訪時表示，對高市的答辯本身不作評論，但美國的基本立場沒有改變，「美國會持續投入力量維持台海和平。」發言人並再次點出，美方反對任何一方試圖單方面改變現狀。

國務院進一步表示，美方支持兩岸持續對話，也期待未來雙方的歧見能以和平方式、在不使用強制手段的情況下，找到彼此都可接受的解決方法。整體內容顯示，美方雖未介入日本內部對高市發言的討論，但其基本台海政策並未有所鬆動。

另一方面，川普總統10日接受《福斯新聞》專訪時，被問及中國駐大阪總領事先前在社群平台上以「把你骯髒的頭砍下來」等字眼嗆高市，他沒有直接批評中國。不過在談到中國是否能算朋友時，他提到「很多盟友也不能算朋友」，並說有些國家在貿易上獲取的利益甚至比中國更多。

川普也透露，他在上月30日舉行的美中領袖會談中，並未與中方談及台灣議題。