國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓達成協議！川普批准南韓「自主建造」核潛艦　開放鈾濃縮權限

▲▼南韓總統李在明14日上午宣布美韓達成協議，由左至右為總統辦公室政策室長金容範、李在明、國家安保室長魏聖洛、宣傳溝通首席李圭淵。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明14日上午宣布美韓達成協議，由左至右為總統辦公室政策室長金容範、李在明、國家安保室長魏聖洛、宣傳溝通首席李圭淵。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（14）日上午召開緊急記者會，宣布美韓峰會時針對關稅貿易、國防安全議題談判之「事實清單」（fact sheet）已經撰寫完成，而稍早美國白宮也正式在官網公開該份清單。李在明強調，南韓自主生產核動能潛艦獲得美國政府全面支持，並表示南韓戰時作戰指揮權的轉移獲得美國支持。

根據《韓聯社》、《News1》，李在明在首爾龍山總統辦公室召開記者會，宣布過去與美國總統川普進行的兩次美韓領導人會談時針對貿易、國防安全等議題的談判項目，其「事實清單」（fact sheet）撰寫已經完成，他表示美國政府全面支持南韓自主建造核動能潛艦，包括核動能潛艦所使用的鈾濃縮、核燃料再處理技術，已成功全面獲得美國政府支持擴大其權限。

李在明接著表示，「不僅是美國商船，就連美國海軍艦艇的建造，也能在大韓民國（南韓）內進行，（韓美）雙方決定探討相關的制度改善方案。這為大韓民國與美國造船業共同邁向偉大之路奠下基礎。」

▲▼南韓總統李在明14日上午宣布美韓達成協議，親自召開記者會說明。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明14日上午宣布美韓達成協議，親自召開記者會說明。（圖／VCG）

針對駐韓美軍議題，李在明也表示，「同時，在駐韓美軍的持續駐屯與擴大遏制力道，我們也獲得美國堅定的承諾。至於透過強化國防和收回戰時作戰指揮權來防衛韓半島（朝鮮半島），我方也向美國闡明自主意志；美國對此則是強調會全面支持和協助。」

現場有記者質疑，為何兩次美韓峰會後的「事實清單」遲至現在才公布。李在明則回應，主要是針對核動能潛艇所使用的鈾濃縮與核燃料再處理等問題，在美國政府內部有些許的協調過程。

自從川普訪韓時透露美方已批准南韓建造核動能潛艦後，潛艦到底是在美國、還是在南韓建造，成為雙方互相拉扯的議題。先前川普曾強調，潛艦會在美國由費城造船廠製造；不過考量成本與設備問題，南韓希望能在南韓當地自主完成建造。

▲▼南韓總統李在明將慶州天馬塚出土的「新羅王冠」以黃金複製，贈送給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普答應李在明，開放南韓自主建造核動能潛艦。（圖／達志影像／美聯社）

針對現場記者提問，南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛在記者會上強調，儘管一開始美韓雙方曾一度針對核動能潛艦製造地進行拉扯，但談判皆以「南韓的潛艦由南韓製造」的方向進行，總統李在明談判時也強調南韓自主研發製造的意志。他表示，南韓將儘力在10年內達成引進核動能潛艦之目標。

魏聖洛解釋，南韓主要是希望美國能夠協助處理關於核燃料的使用權限，「當然，在核動能潛艦的製造過程，在某些部分可能還是需要美方的協助，但關於在何地建造，談判的主要方向皆是以在我國（南韓）自行製造為主。」

魏聖洛補充，「據我所知，船（核動能潛艦）將由我們在這裡（南韓）建造，而核反應爐也可以由我國技術完成，至於（核）燃料則是由美國提供，因此我們製造的潛艦和澳洲不太一樣。澳洲因為缺乏造船力量，因此他們選擇在美國或是英國造船。」

韓媒《News1》指出，就算美國同意向南韓提供核燃料，但美韓雙方勢必得修改《美韓原子能協定》。魏聖洛也一再強調，核動能潛艦「並非核武」，至於期盼美方鬆綁對於南韓處理濃縮鈾的權限，只是基於產業與經濟目的，並未帶有軍事意圖，因此也和核潛在能力、核武裝無關。

另外，在美國白宮所公開的「事實清單」中，南韓同意在符合南韓法規下向駐韓美軍提供規模達330億美元的援助，該份清單同樣提到至2030年南韓對美軍購（購買美國製軍事裝備）之規模將達250億美元，且李在明承諾將在符合南韓法規下將國防支出提高到占GDP達3.5%，對此川普表達歡迎立場。

報導提到，南韓2030年前對美軍購主要清單，包括F-35A匿蹤戰機、海上巡邏機（反潛機）、空中預警機，以及改良F-35A暱蹤戰機、KF-16、F-15K戰機之性能。。

美國在該份清單則重申對於南韓的協防意志，包括動用核武在內等所有範疇之手段，提供延伸嚇阻，「美韓兩國元首承諾，將透過包含『美韓核諮商小組』（NCG）在內等協商機制強化合作。」

►美韓敲定貿易協議！南韓砸3500億投資　汽車、木材關稅統一15%

