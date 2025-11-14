物價太高！川普擬擴大「食品關稅豁免」　咖啡、牛肉可望降價

▲ 川普政府傳出將擴大關稅豁免，推動糧食降價。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府據報將大幅放寬關稅豁免措施，針對牛肉、柑橘類等食品項目實施更廣泛的進口關稅減免，以壓制持續攀升的食品價格，緩解美國消費者面臨的通膨壓力。

《紐約時報》據3名知情人士指出，新版豁免方案將涵蓋今年4月宣布的對等關稅措施，特別針對尚未與華府達成貿易協定國家的進口商品。儘管川普尚未做出最終決定，但預期品項將包括牛肉與柑橘製品。但擴大外國牛肉進口的決策已引發美國牧場業者反彈，認為此舉違背川普提振國內生產的理念。

財政部長貝森特（Scott Bessent）12日在《福斯新聞》節目中預告，政府將在未來幾天內宣布「實質」關稅豁免措施，主要鎖定「我們無法在國內種植的商品」，並明確提及咖啡、香蕉等水果，強調「這將快速帶動價格下跌。」商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也以食品價格居高為由，推動一系列食品豁免措施。

上周民主黨在維吉尼亞州、紐澤西州等地方選舉大獲全勝，競選焦點便是解決民眾生活成本負擔。副總統范斯選後發文坦承，共和黨必須「專注於國內議題」，並將持續努力「讓人民負擔得起體面的生活，這將成為2026年及往後選舉的評判標準。」

官方數據顯示，今年美國食品價格顯著上揚，咖啡價格9月份年增近19%，牛肉等商品價格同樣居高不下。消費者信心指數本月接近歷史低點，部分原因為關稅引發的憂慮。

▲ 對等關稅衝擊民生。（圖／路透社）

新版豁免措施範圍將遠超越9月宣布的行政命令範圍，當時僅限於非美國製造或種植的產品，以及已和美國達成貿易協議國家的進口商品。該命令要求商務部與美國貿易代表辦公室評估逾千項類別產品，涵蓋金屬礦物、抗生素、航空零件，以及咖啡、鳳梨、酪梨、香草豆等農產品。

川普政府13日也宣布與阿根廷、瓜地馬拉、薩爾瓦多、厄瓜多簽署4項新貿易協定，將開放當地市場供美國出口，確保關鍵礦物供應，並建立智慧財產權與科技業新規範。知情官員透露，厄瓜多將面臨15%關稅，其餘3國則為10%，但美國未生產的商品將享有零關稅待遇。

這名官員說明，政府預期新的豁免措施將對咖啡、可可及香蕉價格產生積極影響。他還補充，與瑞士的談判令人振奮，談判達成的協議將降低目前高達39%的關稅，與印度和台灣的協議近期也有所進展。

然而，政府內部對於擴大關稅豁免仍存在歧見，反對者憂心，此舉形同獎勵未與美國合作的國家，可能削弱對等關稅政策效果。且美國牧場主與農民作為川普重要政治支持基礎，近期已因阿根廷牛肉進口問題與總統發生爭執。

報導提到，關稅豁免對美國物價的實際影響仍待觀察。因許多進口農產品來自加拿大與墨西哥，而加墨在北美貿易協定框架下已享有大幅關稅減免。白宮發言人德賽（Kush Desai）回應相關提問時則表示，川普政府致力於採取「靈活、細緻且多元策略」，但未透露具體細節。