「川捲風」明年繼續發威！　經濟學人預測10大趨勢：舊秩序衰敗

▲川普明年仍將主宰全球政治局勢。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

經濟學人特刊「2026年世界展望」（The World Ahead 2026）編輯斯坦奇對2026年做出10大趨勢預測，他特別指出，隨著美國總統川普的「川捲風」（Trumpnado）明年繼續發威，舊有全球秩序將進一步衰敗。

斯坦奇（Tom Standage）表示，只要川普依然坐鎮白宮，便將持續主導全球政治局勢，其打破常規、堪稱「頭號破壞者」（disruptor-in-chief）的作風，雖在貿易等領域造成動盪，但也促成外交成果與必要變革，例如在加薩與歐洲防務支出方面。

1、美國建國250周年



隨著美國建國250周年，民主共和2黨預計對國家的過去、現在和未來展開激辯，至於選民們的真正想法，則將在11月期中選舉見真章。但即便民主黨奪回眾議院，川普透過威嚇、關稅及行政命令統治的模式，仍將持續下去。

2、地緣政治變化



外交分析人士大多分為2派意見，一些人認為當今世界處於以美中為首的「新冷戰」，另一些人認為是美中俄為中心分裂的「三大勢力範圍」。

但斯坦奇認為以上皆非。川普偏好基於直覺的交易型手段，將導致基於規則的舊有全球秩序進一步衰敗，各國將在國防、貿易、氣候等領域達成新的意願聯盟（coalitions of the willing）。

▼中俄可能對美國實施「灰色區域」挑釁行為。圖為解放軍閱兵。（圖／路透社）

3、戰爭或和平

如果幸運的話，加薩脆弱的和平狀態將能夠保持，但烏克蘭、蘇丹及緬甸的衝突仍將持續下去。中俄將在北歐及南海透過「灰色區域」挑釁，測試美國對其盟友的承諾。隨著戰爭與和平之間的界線日益模糊，北極、太空、海底與網路空間的緊張局勢將會加劇。

4、歐洲的問題



上述種種對歐洲而言尤其是一大考驗，該地區必須增加國防支出、讓美國留在同一陣線，促進經濟成長並解決巨額赤字，但緊縮政策可能觸發對於極右翼政黨的支持，還希望繼續領銜倡導自由貿易與環保議題，卻恐怕難以兼顧所有理念。

5、中國的機會



中國也正面臨自身問題，包括通貨緊縮、經濟成長放緩、工業產能過剩，但仍將把握川普「美國優先」政策帶來的機會擴大全球影響力，尤其在全球南方（global south），也就是亞洲、非洲及拉丁美洲國家的開發中國家。

此外，北京將在黃豆或晶片領域與川普達成戰略性協議，關鍵在於跟美國保持交易性、而非對抗性關係。

▼2025年G7各國與歐盟領袖合照。（圖／路透）



6、經濟擔憂



川普關稅雖未如預期重創美國，卻仍將拖累全球經濟成長。隨著富裕國家入不敷出，債券市場危機的風險正在增加，而這在很大程度上，取決於美國聯準會（Fed）下一任主席人選。現任主席鮑威爾（Jerome Powell）將於明年5月屆滿，但將聯準會政治化可能引發市場危機。

7、對於AI的擔憂



對於AI基礎建設的瘋狂投資可能掩蓋美國經濟的潛在弱點，泡沫破裂風險值得關注。即使AI泡沫化成真，也不代表這項技術沒有真正價值，卻仍可能產生廣泛經濟影響。不論如何，人們對於AI的擔憂都會加深。

▼各國爭相投入AI產業與基礎建設，引發泡沫化擔憂。（圖／路透）



8、複雜的氣候情況



全球暖化控制在1.5℃內已不可能，但全球排放量可能已達高峰。儘管川普討厭再生能源，潔淨能源技術卻在全球南方國家蓬勃發展，其中地熱尤其值得關注。

9、體育價值



2026年足球世界盃（2026 FIFA World Cup）由美加墨聯合舉辦，但3國目前關係緊張。

10、瘦瘦針與健康關注



瘦瘦針（Ozempic）透過GLP-1腸泌素調節食欲、控制血壓和血脂，對於減重與糖尿病達到顯著臨床效果。隨著更好更便宜的「瘦瘦針」即將問世，並且將以口服藥丸形式出現，將會擴大藥物的可及性，但背後的健康與倫理爭議依然存在。