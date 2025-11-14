天母買水果「3顆芭樂600元」嚇呆！在地人曝真相：這家生意很好

▲原PO一聽價格傻眼。（示意圖，與本文無關／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

物價上漲讓民眾叫苦連天，連伙食費的開銷也變得相當驚人，一名網友表示，在天母區購買水果，3顆芭樂居然要價600元，好奇「是天母最貴的水果行嗎？」貼文曝光，不少網友直呼誇張，不過在地人透露，這家是貴婦水果攤，生意很好，而且開很久了，「品質很好，一分錢一分貨。」

有網友在臉書社團「靠北天母幫」發文，在天母區某間水果行買芭樂，3顆居然要600元，1顆就要200元，付款當下對價格感到震驚，「我想知道這間水果店是天母最貴的店家嗎？」

對此，有網友認為價格太離譜，「現在芭樂貴，但不至於一顆200」、「唉呀，他的芭樂肯定是聽交響樂、喝牛奶長大的」、「真的覺得蠻誇張的，我自己也在賣水果的」、「這價格我在小農社團可以買帝王芭樂10斤一箱，幫你送到家，還有找」。

不過，也有在地人稱讚，雖然價格偏貴，但是品質絕對沒問題，「他家的東西是貴，但是有問題跟他講，他會處理，除了價錢之外，一分錢一分貨」、「這間我之前住那邊的時候也會去買，品質非常好缺點就是貴」、「這家價格高，生意很好而且開很久了，應該是有它存在的原因」、「他賣的水果品質實在很棒，如果有問題，拍照給他看就幫你換貨，沒有第二句」。

還有內行人透露，「以前去親戚南部的水果大批發商閒聊，兩個同品種水果放一起，我們外行人看覺得是差不多的品項，但因為圓潤度重量外型外觀啥，價格就有差到一倍以上，他說台北有某些水果行就是專門叫這種精品級的。」