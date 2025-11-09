搬到1縣市！他一回台北崩壞「才知物價便宜又好吃」　一票人爆共鳴

▲原PO無奈直言「竹北物價比台北貴」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

住在竹北才知道「台北比較便宜」？一名網友感嘆，他住在竹北11年，結果回台北中山站吃飯、喝咖啡後驚覺「台北市物價根本超便宜！」直呼價值觀整個崩壞。貼文掀起大票人共鳴，「目前心中物價排名：竹北>台北>新竹>=板橋」、「台北物價叫做貴，新竹物價叫做盤」；還有人直言「覺得日本韓國物價好便宜！」

一名網友在Threads表示，他從新北搬到竹北住了11年，讓他特別有感的是，「居然台北市的物價超便宜」，讓原PO一度感嘆「我承認我價值觀崩壞了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO實例分享，最近與友人在捷運中山站附近用餐、吃飯、喝下午茶咖啡，都是有水準的店家，而且好逛好買且價格親民。

底下網友紛紛點頭，「真的超貴！新竹人住竹北感受很深，竹北早午餐現在大概400元起跳，台北還在300元左右」、「你的感覺沒有錯啊！竹北物價真的是天龍國中的天龍國」、「我也是永和人在新竹住了17年，這幾年回家突然間覺得新北物價很便宜」、「竹北真的不知貴X小，目前心中物價排名：竹北>台北>新竹>=板橋」、「竹北不只貴，還有一堆店只賣裝潢」、「台北物價叫做貴，新竹物價叫做盤」。

甚至有網友直言，「竹北人路過！我甚至覺得日本韓國物價好便宜，價值觀完全沒藥救了」、「我在日本吃燒肉還比在竹北吃的好吃又便宜」。

其他人也無奈抱怨，就連美髮按摩也特別貴，「弄頭髮我絕對是回台北，新竹沒有好幾千元絕對走不出來」、「按摩做臉也一定要回台北去弄」。