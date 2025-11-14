　
政治

中國公安懸賞通告後　網友號召斬殺閩南狼、懸賞百萬對賴清德不利

▲▼總統賴清德回應鳳凰颱風因應作為。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）昨被中國福建省泉州市公安局以涉嫌「煽動分裂國家罪」懸賞通告，賞金新台幣逾百萬元。有網友在Threads徵求斬殺陳柏源的選手，「行動代號：慕雪」。且該名網友也曾「懸賞100萬，斬殺沈伯洋獎勵10萬元，斬殺賴清德+蔡英文90萬」。對此，綠委吳思瑤受訪時表示，這是一連串中國操作想要達到的企圖，從國會議員到任何人無限的擴張，要造成臺灣社會內部的混亂，甚至言論自由的寒蟬效應。

在八炯、閩南狼被通緝後，有激進的在野黨支持者在社群平台號召「行動代號：慕雪」，並徵求「斬殺陳柏源的選手」。而該網友的自我介紹就寫著「立志斬殺賴清德，活捉蔡英文」，也曾發文表示，「本人懸賞100萬，斬殺沈伯洋獎勵10萬元，斬殺賴清德+蔡英文90萬」。

對此，吳思瑤表示，這就是一連串的骨牌效應，中國率先從沈伯洋下手，宣布自吹自擂自嗨的跨境鎮壓，中國治權完全不及於臺灣，卻用這種天馬行空方式要緝拿臺灣的國會議員，接著對網紅、一般國民來下手。

吳思瑤指出，這是一連串中國操作想要達到的企圖，從國會議員到任何人無限的擴張，要造成臺灣社會內部的混亂，甚至言論自由的寒蟬效應，這都是中國設定的劇本，要反制，而不是陷入中國所設的陷阱。

更多新聞
真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分
快訊／掏空遠航35億！張綱維喊：神秘女性加持　二審仍重判15
師大附中男學生「潛入女生班」吸外套、尿水壺
科技夫妻滅門　新手媽生前心聲曝
快訊／豐原五口命案李女不認罪　檢起訴求刑15年
微波爐烤貓引眾怒　見警上門急喊冤！真相曝
快訊／綠電廠大虧77億元　連同2檔全數跌停

