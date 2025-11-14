中國公安懸賞通告後　網友號召斬殺閩南狼、懸賞百萬對賴清德不利

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）昨被中國福建省泉州市公安局以涉嫌「煽動分裂國家罪」懸賞通告，賞金新台幣逾百萬元。有網友在Threads徵求斬殺陳柏源的選手，「行動代號：慕雪」。且該名網友也曾「懸賞100萬，斬殺沈伯洋獎勵10萬元，斬殺賴清德+蔡英文90萬」。對此，綠委吳思瑤受訪時表示，這是一連串中國操作想要達到的企圖，從國會議員到任何人無限的擴張，要造成臺灣社會內部的混亂，甚至言論自由的寒蟬效應。

在八炯、閩南狼被通緝後，有激進的在野黨支持者在社群平台號召「行動代號：慕雪」，並徵求「斬殺陳柏源的選手」。而該網友的自我介紹就寫著「立志斬殺賴清德，活捉蔡英文」，也曾發文表示，「本人懸賞100萬，斬殺沈伯洋獎勵10萬元，斬殺賴清德+蔡英文90萬」。

對此，吳思瑤表示，這就是一連串的骨牌效應，中國率先從沈伯洋下手，宣布自吹自擂自嗨的跨境鎮壓，中國治權完全不及於臺灣，卻用這種天馬行空方式要緝拿臺灣的國會議員，接著對網紅、一般國民來下手。

吳思瑤指出，這是一連串中國操作想要達到的企圖，從國會議員到任何人無限的擴張，要造成臺灣社會內部的混亂，甚至言論自由的寒蟬效應，這都是中國設定的劇本，要反制，而不是陷入中國所設的陷阱。