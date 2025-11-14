台灣民意民調／普發一萬誰功勞？　37.5%歸功在野黨、22.7%執政黨

▲台灣民意基金會「 政府普發全民一萬元現金，民眾歸功於誰」民調 。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

行政院普發現金一萬元已陸續入帳，台灣民意基金會今（14日）公布最新民調，對於普發現金一萬元是誰的功勞，22.7%民眾認為是執政黨，37.5%表示是在野黨，8.7%兩者都有，21.1%沒意見，10%不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從整個立法過程看，人民的眼睛是雪亮的。然而，政府被迫辛辛苦苦發錢給人民，多數人民卻歸功於在野黨，這是任何政府都難以忍受。

民調詢問：「全民普發一萬元現金」是當前重大政策。一般說來，您覺得這項政策的實現主要應歸功於誰？是執政黨（民進黨），還是在野黨（國民黨與民眾黨）？」結果發現：22.7%執政黨，37.5%在野黨，8.7%兩者都有，21.1%沒意見，10%不知道、拒答。

游盈隆指出，這項發現傳達了一個微妙的訊息，那就是，儘管民進黨政府迫於形勢推動完成全民普發一萬元的立法與行政作業，委曲求全，但多數民眾仍將功勞歸於在野的國民黨與民眾黨。從整個立法過程看，人民的眼睛是雪亮的。然而，政府被迫辛辛苦苦發錢給人民，多數人民卻歸功於在野黨，這是任何政府都難以忍受，也不願意見到的景象。而且這已經不是賴政府的第一次。從憲政民主的角度看，類此狀態絕非正常。後續發展，值得關注。

若從政黨支持傾向看，朝野政黨支持者對全民普發一萬元現金，究竟應歸功於誰，看法南轅北轍，中性選民則傾向保持中立。具體地講，民進黨支持者，四成六歸功於執政黨，一成八歸功於在野黨，9.2%朝野都有功，二成七沒意見、不知道；國民黨支持者，5.9%歸功於執政黨，六成九歸功於在野黨，5.9%朝野都有功，一成九沒意見、不知道。

民眾黨支持者，一成四歸功於執政黨，五成九歸功於在野黨，一成二朝野都有功，一成五沒意見、不知道；中性選民，一成六歸功於執政黨，一成八歸功於在野黨，一成一朝野都有功，五成六沒意見、不知道。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。



訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。