綠黨團清晨遞案　提案國會共同聲明譴責中國調查沈伯洋

▲民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，民進黨團今（14日）上午5點到議場排隊遞案，盼以國會名義發聲明譴責中國行為。綠委吳思瑤表示，黨團今天正式在院會以決議案方式提出，稍後有好幾關要過，包含議程表決等等，如果議程就被封殺，後續討論就比較不可能，希望國會不要自外於國際民主國家浪潮，不能繼續無動於衷，呼籲在野黨立委，今天這個決議案全台灣甚至全世界都在看。

中國國台辦去年將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；近日透過重慶公安局援引「中華人民共和國刑法」及「懲獨22條」，以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，並強調，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。民進黨團上周曾提案，國會發表共同聲明，呼籲中共克制。國民黨團反對、民眾黨團則表示要帶回研究。

今日上午遞案，綠委吳思瑤表示，對於國會譴責中國跨境鎮壓聲音，黨團已經努力，上周就用先禮後兵方式，在協商時希望爭取朝野共識再提出，遺憾上周藍白就拒絕了，不敢向中國說不，也踐踏國會自主宣言，黨團今天正式在院會以決議案方式提出，稍後有好幾關要過，包含議程表決等等，如果議程就被封殺，後續討論就比較不可能，民進黨團會全力以赴。

吳思瑤指出，透過國會對中國跨境鎮壓譴責，這是世界正在進行式，台灣做為當事人，希望國會不要自外於國際民主國家浪潮，不能繼續無動於衷，呼籲在野黨立委，今天這個決議案全台灣甚至全世界都在看。

對於國民黨近日要做沈伯洋滿意度民調，吳思瑤表示，她也蠻好奇，等等看一下公布的內容，但從民調題目跟設定立場不難看出，這是有預設前提民調，這也前所未有，沈伯洋可能太優秀了，各黨都撻伐他，紅藍白聯手打壓。

吳思瑤表示，這樣的民調大家拭目以待，沈伯洋也沒有宣布參選哪個縣市首長，卻前所未有針對個別立委的滿意度調查，還是被曹興誠點名之後，蔣萬安緊張了？這是沈伯洋從政勳章。