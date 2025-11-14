邱毅：沈伯洋利用大陸司法空窗期造勢　恐是美國CIA操控才敢囂張





▲民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭大陸以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，不過，沈伯洋12日現身德國聯邦議院門口出席聽證會，更強調「絕對不會因為恐嚇而退縮」。對此，前立委邱毅今（14日）表示，沈伯洋就是在表演，大陸傳訊、開庭、審理等程序都還沒進行，也沒有發布通緝令，何來逮捕，這是司法程序空窗期，也是安全期，沈伯洋利用這段期間為個人造勢，可能就是美國CIA操控，所以才敢囂張妄為的公開叫陣。

邱毅表示，沈伯洋突然現身德國聯邦議會，準備參加一場聽證會，這場聽證會的主題就是反華反俄反共，沈伯洋透過視頻囂張叫陣，向立案偵查的中國大陸叫陣，意思是「你們說沈伯洋不敢離開台灣，現在沈伯洋就在德國，你們來抓啊」！

邱毅表示，沈伯洋的挑釁是很張狂也迷惑了一些人，昨天好多人問他，大陸這次會不會又是雷大雨小，只說不做？他們很焦慮台獨會更囂張、更肆無忌憚。

邱毅指出，自己要跟大家說，沈伯洋就是在表演，大陸重慶公安才立案偵查，連傳訊、開庭、審理等程序都還沒進行，判決結果沒出來，也沒有發布通緝令，何來逮捕的可能性。

邱毅認為，這是司法程序的空窗期，也是沈伯洋的安全期，再加上媒體習慣誇張報導，沈伯洋就利用這段期間搞大動作，鼓舞台獨士氣，更為個人造勢。

邱毅認為，不過這件事也證明沈伯洋背後真的有人，而且可能就是美國的CIA在操控，所以沈伯洋這麼膽小的人，才敢囂張妄為的公開叫陣，德國這個聽證會應該也是刻意安排的，德國與中國大陸沒有罪犯引渡條約，何況沈伯洋只是被立案偵查，還不是罪犯，連傳票都還沒有，自然沒有被引渡回大陸的擔憂。

邱毅強調，這起事件的後續發展一定精彩，昨天八炯和閩南狼也被公安立案偵查，不過這次是泉州公安，還多了一項內容，重金懸賞舉報這兩個人，因此，大陸重慶公安對沈伯洋這個案子，沒有重金懸賞舉報犯罪證據，是不是代表重慶公安已成竹在胸，掌握具體充分的犯罪證據了？

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）