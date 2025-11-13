　
地方 地方焦點

縣市長盃棒球錦標賽開打　80隊齊聚斗六棒球場熱血揮棒

▲林聖爵市長宣布第五屆縣市長盃棒球賽即將開打，邀全國球隊齊聚斗六。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林聖爵市長宣布第五屆縣市長盃棒球賽即將開打，邀全國球隊齊聚斗六。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「2025年雲林縣斗六市第五屆縣市長盃三級棒球錦標賽」將於11月17日至29日熱血登場！今（13）日舉行開賽前記者會，宣布全國17縣市、共80支菁英球隊即將齊聚斗六，爭奪年度榮耀。市長林聖爵歡迎各地選手與球迷踴躍到場觀賽，一同為年輕選手加油喝采，見證夢想的飛揚瞬間。

斗六市長林聖爵表示，縣市長盃棒球賽自開辦以來已堂堂邁入第五屆，逐漸成為雲林最具代表性的基層棒球賽事之一。他感謝縣長張麗善長年支持，讓這項賽事能在地方紮根、持續成長。他說：「這不只是棒球比賽，更是一場屬於夢想與熱血的饗宴。我們希望讓雲林的孩子們在綠茵球場上找到自信與快樂，透過競技的歷程學習團隊精神與堅持的價值。」

▲林聖爵市長宣布第五屆縣市長盃棒球賽即將開打，邀全國球隊齊聚斗六。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲傳奇球星張泰山擔任代言人，以親身故事鼓勵年輕球員勇敢逐夢。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年賽事亮點，首次增設的國小女子組，象徵女性棒球力量的崛起；馬祖高中將跨海參賽，突顯棒球交流的深厚情誼與無遠弗屆的運動精神。值得一提的是，傳奇球星張泰山受邀擔任本屆代言人，他以親身經歷勉勵年輕選手「棒球場上的每一次揮棒，都是對夢想的呼應。只要不放棄，終有一天能打出屬於自己的全壘打。」。

本屆比賽分為高中組、國中組、國小組及國小女子組四個層級。賽程自11月17日起展開，國中組率先登場（11月17日至21日），共32隊爭奪榮耀；接著登場的國小組有26隊（11月24日至27日），而女子組則有6隊（11月26日至27日）同場競技；最終壓軸的高中組（11月26日至29日）將為整個賽事掀起最高潮。

主辦單位今年特別貼心安排，每支參賽隊伍將獲贈劍湖山世界門票，讓辛苦的選手們能在賽事之餘，走進遊樂園釋放壓力，享受雲林的熱情與歡樂。林聖爵說：「運動不僅是一場比賽，而是生活的延伸。我們希望孩子們在比賽之外，也能感受城市的溫度與幸福。」

展望未來，斗六市公所將持續推動多元運動活動，打造運動友善環境，鼓勵全民參與。透過縣市長盃棒球錦標賽這場年度盛事，讓更多年輕學子與市民共同體驗運動的力量，凝聚地方向心力，實現「健康宜居、活力斗六」的城市願景。

▲林聖爵市長宣布第五屆縣市長盃棒球賽即將開打，邀全國球隊齊聚斗六。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲記者會現場氣氛熱烈，各界代表與參賽選手合影為賽事暖身。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

11/11 全台詐欺最新數據

雲林棒球縣市長盃斗六市張泰山斗六市長林聖爵

