地方 地方焦點

雲林稻作進入關鍵期颱風來攪局　農會24小時開機「搶收戰」

▲立委張嘉郡陪同縣長張麗善巡視菜區，與農民寒暄、了解菜價與搶收進度。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立委張嘉郡陪同縣長張麗善巡視菜區，與農民寒暄、了解菜價與搶收進度。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

輕颱鳳凰強風夾雨掃向中部，雲林沿海風勢明顯增強。雲林縣長張麗善今（12）日上午親自走進西螺碾米廠與蔬菜產區，關心稻米、葉菜搶收情形。同行還有立委張嘉郡、農業處長魏勝德、新聞處長陳其育、消防局長林文山，以及西螺鎮農會總幹事廖錦富等人，關心農友搶收進度。

張麗善表示，鳳凰颱風來襲的時機點相當敏感，正逢雲林二期稻作進入收割期，「農民這幾天真的是拚了命在搶割交穀。」她感謝西螺鎮農會堅守崗位、颱風夜不眠不休與農民並肩作戰，讓農友減少擔憂與損失。不過她也提醒，搶收雖能保命，但濕度高、穀粒含水量大，會影響稻米品質與價格，「要讓穀子熟一點再收，才是穩收入、穩品質的關鍵。」

▲立委張嘉郡陪同縣長張麗善巡視菜區，與農民寒暄、了解菜價與搶收進度。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺農會碾米廠日夜不停收穀。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺鎮農會總幹事廖錦富透露，這三天農會收穀量逼近2000公噸，比去年同期多出一倍，工廠24小時開放，「不分晝夜收成，損耗農會扛，品質差一點沒關係，至少農民不會全盤皆輸。」廖錦富說，農民最怕的就是「搶太早、青粒多；搶太慢、整片倒」，農會希望能幫大家穩住這一季的心血。

張麗善也肯定西螺農會這幾年持續投入廠區升級，引進自動化與低溫保鮮設備，從烘乾、碾製到包裝都更精緻化，「一粒米的旅程不只從田裡開始，也要在科技裡完成。」視察完碾米廠後，張縣長又馬不停蹄前往菜區巡視。

▲立委張嘉郡陪同縣長張麗善巡視菜區，與農民寒暄、了解菜價與搶收進度。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺農會碾米廠日夜不停收穀。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺、莿桐、二崙一帶的葉菜田裡，農民趕著趁風雨前搶收，成車的青菜堆滿田埂。她關心地詢問「市場價格穩不穩？運輸有沒有影響？」農友苦笑：「手沒停過，但只求菜別被吹壞！」鳳凰颱風來襲前夕，農民搶收加上民眾囤貨心理，葉菜需求量暴增。

張麗善說，目前菜價雖略有波動，但整體供應穩定，「希望颱風儘快遠離，雲林無災、菜價也能平穩。」立法委員張嘉郡也到場陪同，她說，這次鳳凰來勢洶洶，農民心情七上八下，能親自到現場關心、傾聽需求，是地方政府與中央協力的具體行動，「農民站第一線，我們就要站在他們的身邊。」

▲立委張嘉郡陪同縣長張麗善巡視菜區，與農民寒暄、了解菜價與搶收進度。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲農民趕著風雨前將青菜全數採收，張麗善持鐮刀體驗風雨收割。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

鳳凰颱風今晚登陸後，將逐漸減弱為熱帶性低氣壓，期間可能還有另一波共伴效應為北海岸及大台北帶來雨勢。明天東北季風影響，北部降雨持續，周末短暫趨緩，下周一將迎入秋以來最強冷空氣，各地低溫下探16度。

強風掃雲林　台電百人搶修戰風雨！全恢復供電

強風掃雲林　台電百人搶修戰風雨！全恢復供電

合歡山、奧萬大森林遊樂區11/13恢復開園

合歡山、奧萬大森林遊樂區11/13恢復開園

LIVE／北部還有強降雨　氣象署最新說明

LIVE／北部還有強降雨　氣象署最新說明

鳳凰陸警持續中　濁水溪流域漂流木暫停自由撿拾

鳳凰陸警持續中　濁水溪流域漂流木暫停自由撿拾

