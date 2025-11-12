鳳凰風勢仍狂！張麗善緊盯沿海強陣風、電信搶修不鬆懈

▲雲林縣長張麗善主持颱風應變會議，叮嚀各單位防災不鬆懈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

輕度颱風鳳凰正持續減弱中，中央氣象署今（12）日早上8時30分陸上颱風警報單已未將雲林縣列入警戒區範圍，下午縣長張麗善主持應變中心第二次工作會議表示，11月的颱風詭譎多變，難以精準預測，仍請各單位還要保持警戒，隨時注意後續狀況。

張麗善表示，雖然颱風持續減弱，受到其外圍環流及東北季風加乘效果，雲林沿海地區仍有強陣風情形發生，請第四岸巡隊及濱海各公所持續監控風勢及海象變化，並做好即時通聯，以確保人員安全。而沿海鄉鎮受強風侵襲，易發生電力及通訊的故障，仍請台電及中華電信公司持續全力搶修。



目前時序進入初冬，落葉受到強風吹拂掉落恐有阻塞各大小排水溝渠，請交工局、水利處、農水署及各公所持續巡查轄內道路及排水溝渠，如有路樹傾斜、排水不暢或阻塞等情形，應即時清理搶修，以維護用路安全及避免積淹水發生。

張麗善指出，今早率縣府農業團隊前往西螺瞭解稻米及蔬菜採收情形，目前尚無農損災情，供應及價格也都平穩，而隨著颱風的減弱，也呼籲農友不需再搶收，俟穀粒飽滿些，品質跟價格也會提高；也請農業處掌握後續狀況，如有農漁業損失請啟動查報統計，爭取天然災害救助補助，保障農民權益。



另有關「雲林縣海岸線、漁港及土石流地區」危險警戒區若本災縣災害應變中心調降後，將撤除管制，請出海作業漁民及入山民眾仍須保護自身安全；也提醒各單位在執行救災時，務必注意自身安全；此外，各公所若有需要縣府支援協助的事項，請提出需求共同解決，以維護縣民生命財產安全。

