罕見「雙頭壁虎」照片曝光！她嚇壞PO網　網友解答成因

▲女網友在家中發現雙頭壁虎，隨即拍照PO網。（圖／翻攝自Facebook／Kanyaphat Kaewsiri）



記者王佩翊／編譯

泰國一名網友日前發現一隻神奇壁虎竟然擁有2顆頭，震驚的她隨即拍下影片上傳至臉書社團發問。有其他網友解釋道，雙頭爬蟲類動物雖罕見，但是通常生存率非常低。

根據Khaosod報導，泰國一名女網友在臉書社團「這是什麼動物」中發文，並分享一段影片。只見畫面中出現一隻擁有兩顆頭部的小型爬蟲動物，引發熱烈討論。該名網友表示困惑問道，「這隻有兩顆頭的小動物是什麼？是壁虎還是守宮？」

經過多名動物專家和愛好者確認，這隻罕見的生物確實為雙頭壁虎。有網友指出，雙頭壁虎在自然界中極其稀有。

網友解釋，雙頭現象在爬蟲類動物中並非絕無僅有，包括蛇類、烏龜、蜥蜴和守宮都曾出現類似案例。這種異常發育源自胚胎發育階段的細胞分裂過程出現問題。正常情況下，動物出現雙頭現象是由於細胞進行有絲分裂時發生異常，無法完全分離胚胎細胞，導致兩個胚胎在同一顆卵中融合發育。

更令人驚奇的是，網友表示，其實雙頭壁虎的兩顆頭都各自擁有獨立的大腦和思考機制，但共享體內器官系統。這種特殊生理結構使得牠們在野外的存活機率極低。如果胚胎進一步分裂，可能會產生類似連體嬰的兩隻壁虎相連情況。

這隻雙頭壁虎的發現再次證明大自然的神奇多樣性，同時也提醒民眾關注這類罕見動物的生存狀況。由於生理限制和環境適應困難，這類變異動物往往面臨嚴峻的生存挑戰，需要特別的照護與保護。