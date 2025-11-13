泰國「愛滋淫魔」性侵7幼女！最小僅4歲　女童下體流分泌物

▲警方目前已經逮捕嫌犯，但他全盤否認犯行。（圖／翻攝自The Thaiger）



記者王佩翊／編譯

泰國烏隆他尼府一名50歲男子涉嫌性侵同村至少7名年僅4至10歲的女童，且疑似為愛滋病毒帶原者，目前能夠確定的是嫌犯妻子也確診愛滋病毒，引發被害女童家長擔憂。一名家長透露，女兒日前出現外陰部紅腫、出現惡臭分泌物的症狀，性侵事件才因此曝光。

根據The Thaiger報導，目前已知有至少7名女童遭到嫌犯性侵，但僅有3個家庭敢正式站出來報警，其餘家庭因恐懼和羞恥感選擇沉默。然而自10月21日以來，當地警方卻沒有提供任何案件調查與處理進展，使得被害人家屬只能向臉書粉專「Hia Piak Helps」的版主潘努瑪斯（Panumas "Piak" Jitwasinkul）求助。最終協調警方與3位母親於11月11日會面。

其中一名被害女童的母親向警方表示，女兒在看電視新聞時突然詢問「性騷擾是什麼意思」，進一步詢問後才發現，女兒曾被嫌犯誘騙至其家中的浴室內性侵。

另一名母親則發現女兒經常抱怨下體疼痛，檢查後發現外陰部紅腫，並有黃色異味分泌物。當她問女兒發生什麼事時，女兒才說自己遭到嫌犯性侵。更令人痛心的是，該名受害者的母親透露，嫌犯是她們的親戚，完全無法想像他會對孩子做出這種事。

家長表示，嫌犯的妻子已經確診感染愛滋病毒，他們懷疑嫌犯也是愛滋病毒帶原者，擔憂自己的女兒遭到感染，目前正在尋求當地行政機關的社會福利援助。

警方最終在11月11日在嫌犯工作的建築工地將其逮捕，而嫌犯被押解至警局接受偵訊時，仍全盤否認犯罪指控。目前警方已對嫌犯提出妨害風化及誘拐兒童罪名，若醫師鑑定結果證實性侵罪名成立，將追加更嚴重的指控，鑑定結果預計於11月21日出爐。

同時，受害者家長已正式要求法院駁回嫌犯交保申請，希望將其羈押到底。