泰12歲少女生母嫌「新加坡賣淫不好賺」轉戰台灣！　日警下逮捕令

記者王佩翊／編譯

泰國一名12歲少女被生母騙到東京賣淫，日本警方除將非法色情按摩店的經營者逮捕外，也依違反兒童福利法罪嫌對目前在台灣因賣淫被逮捕的生母發布逮捕令。被害少女家屬透露，生母將少女遺留在日本後，曾短暫返回泰國，隨後又前往新加坡賣淫，但因為「不好賺」，因此又轉戰台灣，最終在台灣因賣淫被逮。

根據《日本新聞網》報導，日本警視廳針對12歲泰籍少女在東京文京區非法按摩店遭性剝削案，已對女童生母核發逮捕令，罪名為違反兒童福利法。她日前因在台賣淫被逮，目前因非法居留等嫌疑被台灣移民署收容。

根據日本警方調查，這名29歲泰國籍女子將女兒帶至日本後，竟將孩子直接交給按摩店業者並棄之不顧，隨即返回泰國。知情人士透露，女子離開日本後曾短暫返回泰國，之後轉往新加坡「謀生」。然而，親屬表示，她曾透露在新加坡「賺不到什麼錢」，因此決定前往台灣另尋出路。

少女母親10月底在台灣被桃園警方查獲有賣淫等情事，最終警方以《社會秩序維護法》裁處罰鍰，目前仍由移民署收容中。

泰國警方高層代表團11日抵達日本，12日上午與日本警視廳及警察廳官員進行會談，針對該母親的引渡程序、引渡地點以及後續偵辦合作等事宜進行深入討論。會議結束後，泰方人員也實地視察了女童遭受剝削的按摩店現場。