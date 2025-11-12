黃明志預計明天獲釋！代表律師「沒接到通知」：看新聞才知道

▲黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝IG／黃明志、謝侑芯）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，預計13日將在警方口頭保釋下獲釋。不過，黃明志代表律師鄭清豐表示，團隊目前尚未接獲任何正式通知，正隨時待命等候警方指示。他坦言，是透過新聞報導才得知黃明志將被釋放的消息，並強調目前仍未收到警方或總檢察署的進一步通知。

根據《中國報》報導，謝侑芯家屬代表律師陳俊達指出，若警方13日未正式起訴黃明志，依法律程序他將會被釋放，但這並不代表案件就此結束。陳俊達表示，死者家屬目前已不在馬來西亞，後續將由律師團隊持續與警方聯繫，追蹤案情進展。

根據警方資料，謝侑芯猝死案於10月22日下午1時40分在吉隆坡一間酒店客房被揭發。黃明志供稱，當時與謝侑芯在酒店討論影片拍攝專案，發現對方在浴缸內昏迷後，曾施以心肺復甦術但無效，隨即報警求助。

警方隨後在房內查獲約9顆疑似搖頭丸藥丸，並發現黃明志尿檢對4種毒品呈陽性反應。他於10月24日被指控擁有及濫用毒品罪，准以4000令吉保（約新台幣3萬元）外，案件訂於12月18日開庭審理。

不過，警方其後將謝侑芯猝死案轉為援引《刑事法典》第302條（謀殺）調查，黃明志則於11月5日凌晨自首至金馬警區總部，並兩度被延扣至11月13日。目前，外界關注他獲釋後警方與檢方是否會有進一步行動。