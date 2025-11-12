　
國際

黃明志預計明天獲釋！代表律師「沒接到通知」：看新聞才知道

▲▼黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝IG／黃明志、謝侑芯）

▲黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝IG／黃明志、謝侑芯）

記者柯振中／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，預計13日將在警方口頭保釋下獲釋。不過，黃明志代表律師鄭清豐表示，團隊目前尚未接獲任何正式通知，正隨時待命等候警方指示。他坦言，是透過新聞報導才得知黃明志將被釋放的消息，並強調目前仍未收到警方或總檢察署的進一步通知。

根據《中國報》報導，謝侑芯家屬代表律師陳俊達指出，若警方13日未正式起訴黃明志，依法律程序他將會被釋放，但這並不代表案件就此結束。陳俊達表示，死者家屬目前已不在馬來西亞，後續將由律師團隊持續與警方聯繫，追蹤案情進展。

根據警方資料，謝侑芯猝死案於10月22日下午1時40分在吉隆坡一間酒店客房被揭發。黃明志供稱，當時與謝侑芯在酒店討論影片拍攝專案，發現對方在浴缸內昏迷後，曾施以心肺復甦術但無效，隨即報警求助。

警方隨後在房內查獲約9顆疑似搖頭丸藥丸，並發現黃明志尿檢對4種毒品呈陽性反應。他於10月24日被指控擁有及濫用毒品罪，准以4000令吉保（約新台幣3萬元）外，案件訂於12月18日開庭審理。

不過，警方其後將謝侑芯猝死案轉為援引《刑事法典》第302條（謀殺）調查，黃明志則於11月5日凌晨自首至金馬警區總部，並兩度被延扣至11月13日。目前，外界關注他獲釋後警方與檢方是否會有進一步行動。

11/10 全台詐欺最新數據

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣近9天，明天將期滿，案情今（12）日出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里莫哈末杜蘇基證實，黃明志明天將在「警方擔保下獲釋」。他強調，截至目前，警方的調查報告尚未發現任何線索能將黃明志與謝侑芯的死因產生連結，並表示：「沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者。」

洗錢3.5億扯出洩密　又1律師上銬30萬交保

洗錢3.5億扯出洩密　又1律師上銬30萬交保

泰女嫌「新加坡賣淫不好賺」！轉戰台灣被逮

泰女嫌「新加坡賣淫不好賺」！轉戰台灣被逮

即／台東70年老屋突倒塌！疑豪雨+施工釀禍

即／台東70年老屋突倒塌！疑豪雨+施工釀禍

黃明志調查報告完成！謝侑芯遺體停放20天難領回

黃明志調查報告完成！謝侑芯遺體停放20天難領回

黃明志謝侑芯命案警方律師東南亞要聞

