新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（12日）召開市政會議，由觀旅局以「建設新亮點、觀光新串聯」為題進行專案報告，新北市2026年即將迎來淡江大橋、捷運三鶯線及瑞芳瑞三鑛業整煤廠修復及再利用工程等三項重大建設完工。對於未來的城市觀光布局，市長侯友宜表示，新北市積極推動各項重大建設，並透過串聯青春山海線、文創及永續旅遊行銷，打造國際觀光景點及旅遊廊帶，吸引更多國內外旅客到新北吃美食、賞美景、認識歷史文化風貌。

侯友宜表示，新北市有長達145公里的美麗海岸線、28座漁港及豐富山林風貌，也有淡水紅毛城、板橋林家花園等歷史古蹟，以及都會型態等多元景觀，吸引國內外旅客慕名而來。明年三項重大建設即將完工，新北市將此為觀光旅遊推進軸線。其中，即將通車的淡江大橋，規劃結合觀光巴士、淡海輕軌及自行車路網等多元運具，串聯淡水、八里、金山與貢寮等沿線景點及在地美食，建構完整「青春山海線」旅遊圈，帶給民眾更多樣化方式暢玩北海岸。

此外，捷運三鶯線也預計在明年通車，侯友宜說，三峽鶯歌地區有藍染、陶瓷及新北市美術館，擁有豐富文化氣息，未來三鶯線通車後，規劃打造專屬意象與在地藝術文化結合，並整合新北市美術館、三峽老街、鶯歌老街、鶯歌陶瓷博物館等推動旅遊活動，帶動三鶯新亮點。至於瑞三鑛業整煤廠也將完成第二期修復工程，帶動雙百年環線旅遊量能，侯友宜也說，瑞芳地區有鑛業歷史故事，二期工程完工後，將持續注入產業文化及在地故事，結合金瓜石、水湳洞等景點以及山林古道，推廣低碳旅遊、綠色永續。

2025新北歡樂耶誕城14日即將盛大開城，侯友宜表示，耶誕城每年求新求變，今年以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作打造四大主題燈區，並有奇幻馬戲大秀、市集活動等，市府也會全力落實分流規劃、號誌管控等交通疏導，歡迎大家開城後，與家人朋友一同前來感受歡樂耶誕氛圍，共創美好回憶。