地方 地方焦點

基隆「山藥大餐」11／13開賣　邱佩琳：用創意料理挺在地農產

▲基隆年度盛事「山藥大餐」登場，結合創意料理推廣在地農產。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市年度盛事「山藥大餐」將於11月22日晚間6時在基隆港海產樓盛大登場，由基隆市政府與基隆市農會共同主辦。活動以創意料理推廣在地農產「山藥」，讓民眾體驗山海交織的美味饗宴。市府今（12日）舉辦宣傳記者會，副市長邱佩琳表示，活動餐券將於11月13日上午9時開賣，數量有限，歡迎市民朋友踴躍參與。

邱佩琳指出，「山藥大餐」不僅是基隆的年度美食盛會，更是推廣在地農產與文化的重要平台。感謝基隆市農會長期努力，讓基隆山藥以穩定品質深受民眾喜愛。市府將持續協助農友提升產銷能量，並結合食農教育與觀光活動，讓更多人看見基隆農業的實力與魅力。

▲基隆市副市長邱佩琳邀市民用味蕾支持農業。

產發處長蔡馥嚀說明，今年的「山藥大餐」以創新料理呈現基隆的山海特色，邀請多位知名主廚以山藥入菜，結合新鮮漁產與當季食材，推出十道兼具創新與傳統的特色佳餚，包括「山藥海鮮寶寶」、「山藥白玉卷」、「山藥魚肉米粉鍋」等料理，展現山藥獨特的鮮甜與細緻口感。

基隆雖然山藥種植面積不大，但受惠於多雨低溫的氣候，孕育出綿密細緻、切口不易褐化、風味獨特的在地山藥，被譽為「台灣最好吃的山藥」。市府與農會長年輔導農民栽種「基隆山藥」與「白雪玉」等品種，品質穩定、營養價值高，堪稱基隆農業的驕傲代表。

邱佩琳最後強調，基隆農業充滿韌性與創意，市府將持續透過活動推廣與產銷輔導，協助農友拓展行銷通路，讓更多人品嚐到基隆山藥的好滋味。她也邀請市民把握機會，11月13日起購票，11月22日一起用行動支持在地農業。

【一聲巨響】120米高大煙囪轟然倒地！ 現場煙塵飛揚超震撼

為迎接2026馬年的到來並推廣雲端發票使用，基隆市政府今（11）日舉辦記者會宣布，「2026迎新春 發票兌換月曆、日曆、桌曆」租稅宣導活動將於11月15日（六）上午8時30分正式開跑。副市長邱佩琳親臨現場揭開序幕，並對今年兌換品的設計與創意表示肯定。

