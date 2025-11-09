新竹義消宣導隊參訪基隆中正分隊　深化交流強化防火宣導能量

▲防火宣導經驗交流不間斷，新竹、基隆義消攜手守護社區安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為促進義消宣導隊之間的經驗交流，提升防火宣導能量，新竹縣政府消防局第一大隊新豐分隊於11月初率隊參訪基隆市消防局中正分隊，展開友隊交流活動。雙方透過分享防火宣導經驗、教材運用及宣導心得，並互贈具地方特色的伴手禮，交流氣氛熱絡融洽。

此次活動由新豐分隊長詹景捷率隊，隨行人員包括前分隊長徐明勳、婦宣參與幹部徐玉里分隊長、陳婉娩副分隊長、徐育慈幹事，以及陳盈楨、范月娥小隊長等人，另有新竹縣警察局代表隨行，共同推動警消合作與社區防火宣導。

基隆市中正義消宣導分隊長江錚樺帶領幹事陳麗娟、小隊長程秀梅及宣導大隊總幹事褚金蓮熱情接待，警消單位則由中正分隊長朱品豫與承辦人陳高徵出席。現場展示多樣防火宣導教具、標語與教材，作為推動防火觀念的重要輔助資源。

分隊長朱品豫指出，許多火災傷亡皆因逃生不及或延遲避難所致，目前防火宣導重點將聚焦於擴大「住宅用火災警報器」設置，以及加強民眾對居家與社區滅火器使用的認識與操作，期能在火災初期發揮最大效益。

透過此次雙方的互訪與經驗交流，不僅深化兩地消防單位合作關係，更為推動防火宣導與社區安全教育奠定良好基礎，攜手打造更安全的生活環境。