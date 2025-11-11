　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆推捐發票換月曆11/15開跑　邱佩琳：以行動傳愛迎馬年

▲基隆推捐發票換月曆11／15開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲雲端發票傳愛迎馬年！基隆推2026月曆、桌曆兌換活動11月15日登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為迎接2026馬年的到來並推廣雲端發票使用，基隆市政府今（11）日舉辦記者會宣布，「2026迎新春 發票兌換月曆、日曆、桌曆」租稅宣導活動將於11月15日（六）上午8時30分正式開跑。副市長邱佩琳親臨現場揭開序幕，並對今年兌換品的設計與創意表示肯定。

邱佩琳指出，今年兌換品兼顧不同年齡層需求，推出「稅務日曆」、「水果月曆」及「卡通桌曆」3款設計。其中桌曆延續去年深受喜愛的卡通主題，特別精選七款人氣角色，包括 Mofusand 貓福珊迪（2款）、Kuromi 酷洛米、Hello Kitty 凱蒂貓、Snoopy 史努比、Stitch 史迪奇及朗萌綺盟等，限量發行。她提醒民眾，活動當日往年皆吸引大批民眾排隊兌換，建議提前到場以免向隅。

▲基隆推捐發票換月曆11／15開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳表示，市府推出「稅務日曆」、「水果月曆」及「卡通桌曆」3款設計。

稅務局長歐秋霞說明，今年特別推出2026「水果月曆」，以「流動的港口—世界的基隆，400年的歷史與展望」為主題，融入基隆港、正濱彩色屋、廟口夜市、潮境公園、和平島地質公園等城市地標，展現基隆多元文化與海港意象，象徵城市自港啟航，邁向下一個400年願景。

活動將於11月15日（六）上午8時30分起，在安樂區稅務大樓1樓、七堵區行政大樓一樓及信義區公所3處同步舉行。民眾捐出114年9月至12月期間紙本發票6張或雲端發票3張，即可兌換月曆或桌曆各1本；捐出紙本發票8張或雲端發票4張，則可兌換日曆1本。數量有限，兌完為止。每人限兌換3項品項中任2項各1本，依現場排隊順序進行，若部分品項提前兌罄，得改選其他項目。

邱佩琳最後強調，本次活動除推廣雲端發票與節能減碳理念外，所有募集發票將全數捐贈公益團體。她邀請市民踴躍參與，以實際行動支持環保、傳遞愛心，共同迎接溫暖的新年。

▲基隆推捐發票換月曆11／15開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推捐發票換月曆11／15開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推捐發票換月曆11／15開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推捐發票換月曆11／15開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

►富貴角海域捕明蝦「立發168號」翻覆6人落海　船長等3人失蹤

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「桃園2百貨」颱風天確實停業！　7年櫃姐感動：有心了
快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修
桃園強風「垃圾桶路上跑」！　他急煞車：像飛彈亂竄
李四川或黃國昌都贏蘇巧慧！　趙少康曝白黨內民調
辛龍新歌痛訴喪妻5年心聲！　「瞬間的失去，彷彿是誰突然鬆手」
點名9縣市「周三放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆推捐發票換月曆11/15開跑　邱佩琳：以行動傳愛迎馬年

溢流口持續沖刷下切！馬太鞍溪堰塞湖10小時水位下降6.8公尺

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

屏東翁與家人吵架負氣離家　東港警地毯式搜尋4小時助團圓

高齡事故歸零！ 屏東警跨域合作推道安宣導　萬丹成果亮眼

新裝備上場訓練更有感　屏警直呼實用又安全

展晟照明捐104萬救災器材！　黃偉哲：為消防增添最強後盾

鳳凰逼近！花蓮沿海風雨增強　岸巡柔性勸離觀浪遊客

屏東清寒婦喪夫生活壓力大　枋寮警募善款3萬助她度難關

台南警力不足？　陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

基隆推捐發票換月曆11/15開跑　邱佩琳：以行動傳愛迎馬年

溢流口持續沖刷下切！馬太鞍溪堰塞湖10小時水位下降6.8公尺

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

屏東翁與家人吵架負氣離家　東港警地毯式搜尋4小時助團圓

高齡事故歸零！ 屏東警跨域合作推道安宣導　萬丹成果亮眼

新裝備上場訓練更有感　屏警直呼實用又安全

展晟照明捐104萬救災器材！　黃偉哲：為消防增添最強後盾

鳳凰逼近！花蓮沿海風雨增強　岸巡柔性勸離觀浪遊客

屏東清寒婦喪夫生活壓力大　枋寮警募善款3萬助她度難關

台南警力不足？　陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

快訊／震撼彈！衛冕軍新北國王總教練遭開除　約翰僅帶兵7場下台

《暗黑破壞神IV》11賽季解鎖傳送　跑圖地獄結束階級系統加入

不讓糖尿病找上門！控制血糖日常飲食攻略一次學會

天心50歲了！慶生「合身背心包出細腰」絕美狀態全被拍 私下影片曝

奈及利亞「極端組織」內戰！為爭地盤互殺　至少200人死亡

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

近50年首次！　日本擬2026年調漲簽證費

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

【黑熊出沒闖工寮】黑熊探頭擠進工寮！村民合作誘捕

地方熱門新聞

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護巴掌孩

桃園廚餘管理　楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

桃園鐵路地下化進度及經費追加　魏筠關切

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變

展晟照明捐104萬救災器材！黃偉哲：為消防增添最強後盾

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

近1500身心障選手熱情參與第73屆南投縣適性體育運動競賽　

溢流口遭沖刷下切　馬太鞍溪堰塞湖水位下降6.8公尺

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局分6線查核

台南警力不足？陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

更多熱門

相關新聞

基隆副市長官邸圍牆倒塌　待颱風過後修繕

基隆副市長官邸圍牆倒塌　待颱風過後修繕

基隆市東信路236巷7日傍晚發生圍牆倒塌意外，經查為擁有逾50年歷史的副市長官邸圍牆。由於鳳凰颱風即將影響台灣，各地風雨逐漸增強，市府相關單位已緊急拉起封鎖線，暫時封閉現場，待風雨過後再進行檢修。

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

基隆2搜救犬通過國際認證投入實戰

基隆2搜救犬通過國際認證投入實戰

新竹義消宣導隊參訪基隆　強化防火宣導能量

新竹義消宣導隊參訪基隆　強化防火宣導能量

基隆守望相助大隊校閱　謝國樑感謝基層守護城市安全

基隆守望相助大隊校閱　謝國樑感謝基層守護城市安全

關鍵字：

基隆市發票月曆

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面