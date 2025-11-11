基隆推捐發票換月曆11/15開跑　邱佩琳：以行動傳愛迎馬年

▲雲端發票傳愛迎馬年！基隆推2026月曆、桌曆兌換活動11月15日登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為迎接2026馬年的到來並推廣雲端發票使用，基隆市政府今（11）日舉辦記者會宣布，「2026迎新春 發票兌換月曆、日曆、桌曆」租稅宣導活動將於11月15日（六）上午8時30分正式開跑。副市長邱佩琳親臨現場揭開序幕，並對今年兌換品的設計與創意表示肯定。

邱佩琳指出，今年兌換品兼顧不同年齡層需求，推出「稅務日曆」、「水果月曆」及「卡通桌曆」3款設計。其中桌曆延續去年深受喜愛的卡通主題，特別精選七款人氣角色，包括 Mofusand 貓福珊迪（2款）、Kuromi 酷洛米、Hello Kitty 凱蒂貓、Snoopy 史努比、Stitch 史迪奇及朗萌綺盟等，限量發行。她提醒民眾，活動當日往年皆吸引大批民眾排隊兌換，建議提前到場以免向隅。

▲副市長邱佩琳表示，市府推出「稅務日曆」、「水果月曆」及「卡通桌曆」3款設計。

稅務局長歐秋霞說明，今年特別推出2026「水果月曆」，以「流動的港口—世界的基隆，400年的歷史與展望」為主題，融入基隆港、正濱彩色屋、廟口夜市、潮境公園、和平島地質公園等城市地標，展現基隆多元文化與海港意象，象徵城市自港啟航，邁向下一個400年願景。

活動將於11月15日（六）上午8時30分起，在安樂區稅務大樓1樓、七堵區行政大樓一樓及信義區公所3處同步舉行。民眾捐出114年9月至12月期間紙本發票6張或雲端發票3張，即可兌換月曆或桌曆各1本；捐出紙本發票8張或雲端發票4張，則可兌換日曆1本。數量有限，兌完為止。每人限兌換3項品項中任2項各1本，依現場排隊順序進行，若部分品項提前兌罄，得改選其他項目。

邱佩琳最後強調，本次活動除推廣雲端發票與節能減碳理念外，所有募集發票將全數捐贈公益團體。她邀請市民踴躍參與，以實際行動支持環保、傳遞愛心，共同迎接溫暖的新年。